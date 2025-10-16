Fuerte accidente en ruta 4S: tres jóvenes resultaron heridos tras un choque entre una moto y dos bicicletas

Un violento accidente de tránsito tuvo lugar este martes 15 de octubre por la noche, alrededor de las 20:53, en el kilómetro 88 de la Ruta Provincial 4S, en jurisdicción de San Eduardo.



El siniestro involucró una motocicleta Yamaha FZ 160 negra, conducida por un hombre de 38 años identificado como Jorge, y dos bicicletas de paseo, una negra guiada por Nicolás (22) y otra celeste conducida por Fabián (19).

Al llegar al lugar, el personal de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto constató que se trataba de una colisión entre la motocicleta y las dos bicicletas. El motociclista fue hallado tendido sobre la banquina, con traumatismos moderados y abrasiones; fue inmovilizado y trasladado al Hospital Gutiérrez por una ambulancia del SIES.



Uno de los ciclistas presentaba fractura de clavícula y laceraciones, mientras que el otro solo lesiones leves por abrasión. Ambos fueron trasladados también al hospital venadense por el servicio de emergencias de San Eduardo.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría local, que realizó las actuaciones correspondientes y controló el tránsito hasta despejar la calzada.