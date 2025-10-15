Descubren en La Rioja una nueva especie de dinosaurio de 230 millones de años

Un equipo de investigadores del CONICET descubrió en la provincia de La Rioja el esqueleto casi completo de un dinosaurio de cuello largo que habitó la Tierra hace más de 230 millones de años. La nueva especie fue bautizada como Huayracursor jaguensis y pertenece al período Triásico Tardío, una etapa en la que surgieron los primeros dinosaurios y los ancestros de los mamíferos.

El hallazgo se produjo en la Quebrada de Santo Domingo, una zona árida y de difícil acceso ubicada al oeste riojano. La investigación fue publicada por la revista científica Nature, debido a su relevancia para comprender la evolución temprana de los dinosaurios en Sudamérica.

Martín Hechenleitner, investigador del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR, CONICET-UNLaR-SEGEMAR-UNCa-Gobierno de La Rioja) y primer autor del artículo, explicó que “la región es muy inhóspita debido a la altura en la que trabajamos. Es uno de esos descubrimientos que no se dan a menudo”.

Según los especialistas, los restos fósiles encontrados incluyen parte del cráneo, extremidades y una serie vertebral completa hasta la cola. “Estimamos una longitud de dos metros aproximadamente y unos 18 kilogramos para un individuo adulto, siendo casi el doble que otros parientes cercanos encontrados en Argentina”, detalló Malena Juárez, becaria doctoral del CONICET y coautora del estudio.

El Huayracursor jaguensis pertenece al grupo de los sauropodomorfos primitivos, antecesores de los grandes dinosaurios herbívoros como Patagotitan y Argentinosaurus, especies que dominaron el planeta millones de años después.