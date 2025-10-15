Pullaro encabezó la quema de drogas incautadas en Avellaneda

Las exportaciones santafesinas rozan los U$S 10 mil millones
El crecimiento de los volúmenes compensó la baja de precios internacionales, impulsado por el complejo sojero.
Se incineraron 300 kilos de marihuana, 16 de cocaína y más de 3.000 gruesas de cigarrillos. El gobernador destacó la baja del 65% en los índices de violencia.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia participaron en Avellaneda de un operativo de quema de estupefacientes y productos de contrabando. En total se incineraron 300 kilos de marihuana, 16 kilos de cocaína y más de 3.000 gruesas de cigarrillos, todos secuestrados en más de 30 causas judiciales vinculadas a infracciones a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.
El procedimiento se realizó junto al Juzgado Federal de Reconquista y contó con la participación de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Según explicó el mandatario, estas acciones forman parte de una estrategia integral para atacar el narcotráfico, debilitar su poder económico y reforzar la seguridad en todo el territorio santafesino.
“Con Gisela demostramos que en 22 meses de gobierno, con mucho esfuerzo, al narcotráfico se le puede ganar. En Rosario y en toda la provincia bajamos los índices de violencia un 65% y los delitos contra la propiedad un 70%. Santa Fe logró lo que parecía imposible”, afirmó Pullaro.
La actividad se enmarca en las políticas de seguridad y justicia que impulsa el Gobierno provincial, en coordinación con el Poder Judicial, para garantizar mayor tranquilidad a los vecinos del norte santafesino.
