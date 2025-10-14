Caren Tepp: “Vamos a defender a los sectores productivos en el Congreso”

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, afirmó que su espacio político “es el único que va a defender a los sectores productivos y a las economías regionales” en el Congreso de la Nación.

Durante las asambleas ciudadanas que se realizaron en distintos departamentos de la provincia, Tepp mantuvo encuentros con productores y referentes locales, donde coincidieron en la necesidad de impulsar políticas claras y sostenidas para fortalecer la producción y el empleo en Santa Fe.

“La provincia tiene un enorme potencial productivo que necesita acompañamiento y reglas estables”, sostuvo la dirigente, y agregó que la agenda de Fuerza Patria busca vincular la defensa del trabajo con el desarrollo territorial, apuntando a un crecimiento equilibrado entre las distintas regiones santafesinas.