Caren Tepp: “Vamos a defender a los sectores productivos en el Congreso”

Sigue vigente el alerta por fuertes vientos en el sur santafesino
El SMN mantiene el aviso amarillo para varios departamentos del sur provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h durante la tarde del domingo.
Regionales14/10/2025
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, afirmó que su espacio político “es el único que va a defender a los sectores productivos y a las economías regionales” en el Congreso de la Nación.
Durante las asambleas ciudadanas que se realizaron en distintos departamentos de la provincia, Tepp mantuvo encuentros con productores y referentes locales, donde coincidieron en la necesidad de impulsar políticas claras y sostenidas para fortalecer la producción y el empleo en Santa Fe.
“La provincia tiene un enorme potencial productivo que necesita acompañamiento y reglas estables”, sostuvo la dirigente, y agregó que la agenda de Fuerza Patria busca vincular la defensa del trabajo con el desarrollo territorial, apuntando a un crecimiento equilibrado entre las distintas regiones santafesinas.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, cuestionó la falta de planificación y compromiso del Gobierno nacional en materia vial y aseguró que las pocas reparaciones activas se realizan por orden judicial.
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu. Uno de los conductores sufrió lesiones de consideración.
Las autoridades comunales confirmaron que las estaciones funcionan con normalidad y evacúan hasta 15 millones de litros de agua por hora, tras versiones que generaron preocupación en la comunidad.
El crimen del joven de Sancti Spíritu, asesinado en julio de 2023 durante una emboscada en Santa Fe capital, será juzgado por un jurado popular. La Fiscalía pedirá prisión perpetua para los acusados.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
Dos hombres fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento con la policía.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
El árbitro echó al DT de Independiente en el duelo ante Lanús y reeditó una pica que se remonta a su etapa en Vélez.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.