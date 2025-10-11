Enrico: “En materia de rutas nacionales, el país está a la deriva”

Choque entre camión y camioneta dejó dos heridos en ruta 33
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu. Uno de los conductores sufrió lesiones de consideración.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, advirtió que “en materia de rutas nacionales, el país está a la deriva”, en referencia al estado de abandono de la infraestructura vial y la ausencia de inversiones por parte de Vialidad Nacional.
Las declaraciones fueron realizadas durante su exposición ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador Dionisio Scarpin, donde Enrico estuvo acompañado por el viceministro Marcos Renna.
“El país no tiene plan, ni gestión ni compromiso con la realidad que padece el interior”, afirmó el ministro, señalando que los arreglos sobre las rutas 11, 33 y 178 se realizan únicamente por órdenes judiciales. Además, destacó que la iluminación en la avenida de Circunvalación Oeste de Santa Fe, correspondiente a la ruta nacional 11, fue ejecutada con fondos provinciales.
Enrico también mencionó el cambio de postura del Gobierno nacional respecto a la concesión de corredores viales. “Se anunció que la inversión sería completamente privada, pero luego se anticipó un crédito del BICE”, explicó.
El funcionario santafesino aprovechó la reunión para repasar la difícil negociación con la Nación para reactivar obras paralizadas, entre ellas las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, y los acueductos San Javier–Tostado y Rosario, que permanecen sin avances desde 2024.
Asimismo, confirmó que volverá a presentarse ante la comisión el próximo 29 de octubre para detallar el Circuito de Ingreso a Puertos (CIP), proyecto que busca optimizar el tránsito de camiones hacia los 32 puertos del sur santafesino.
“El CIP será el mayor desafío de mi gestión”, sostuvo Enrico, al tiempo que adelantó que la obra demandará coordinación entre Nación, provincia, municipios y empresas ferroviarias. Parte del financiamiento provendría del peaje de transporte de cargas y de créditos internacionales gestionados ante la CAF.
Por último, el ministro reiteró el reclamo para que la Nación transfiera la Avenida de Circunvalación AO12 a la jurisdicción provincial, recordando que “cada carga de combustible incluye un porcentaje destinado al fondo de obras públicas”.
