Santa Fe incorporó 22 camionetas para fortalecer la lucha contra incendios

Santa Fe incorpora un avión hidrante para combatir incendios
Con una inversión superior a $5.500 millones, la Provincia sumará una aeronave equipada para intervenir en incendios forestales de todo tipo y brindar apoyo a los equipos de tierra.
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó la entrega de nuevos vehículos y equipamiento destinados a tareas ambientales y de respuesta ante emergencias en toda la provincia.Santa Fe09/10/2025LORENA ACOSTA
En el marco del Proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó la entrega de 22 camionetas equipadas que serán destinadas a fortalecer las tareas operativas de cuidado ambiental, prevención y combate de incendios en distintos puntos de la provincia.
La iniciativa forma parte de un programa financiado a través del crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas y promover la sustentabilidad en el territorio santafesino.
“Vamos a hacer de punta a punta de nuestra provincia obras fundamentales que van a cambiar nuestra mirada sobre el ambiente, la sustentabilidad y la mitigación”, expresó Scaglia durante el acto, destacando la importancia de incorporar infraestructura moderna para proteger los ecosistemas y las comunidades.
Estas unidades serán distribuidas entre organismos provinciales y locales que trabajan en la prevención y combate de incendios forestales, así como en tareas de monitoreo y control ambiental.
