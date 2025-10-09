Santa Fe incorporó 22 camionetas para fortalecer la lucha contra incendios

En el marco del Proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó la entrega de 22 camionetas equipadas que serán destinadas a fortalecer las tareas operativas de cuidado ambiental, prevención y combate de incendios en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa forma parte de un programa financiado a través del crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas y promover la sustentabilidad en el territorio santafesino.

“Vamos a hacer de punta a punta de nuestra provincia obras fundamentales que van a cambiar nuestra mirada sobre el ambiente, la sustentabilidad y la mitigación”, expresó Scaglia durante el acto, destacando la importancia de incorporar infraestructura moderna para proteger los ecosistemas y las comunidades.

Estas unidades serán distribuidas entre organismos provinciales y locales que trabajan en la prevención y combate de incendios forestales, así como en tareas de monitoreo y control ambiental.