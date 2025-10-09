Diputados autorizó el allanamiento a José Luis Espert por el caso Fred Machado

Reforma de DNU: Milei logró ganar tiempo hasta las elecciones
La Cámara de Diputados modificó un artículo clave del proyecto que limita el uso de los decretos presidenciales. La iniciativa deberá volver al Senado, lo que posterga su definición.
En una sesión atravesada por el debate sobre la reforma que limita los DNU del presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el allanamiento al legislador nacional José Luis Espert, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y vínculos con Fred Machado, empresario argentino extraditado a Estados Unidos por causas de narcotráfico.
El pedido fue realizado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien solicitó autorización para el registro y secuestro de bienes del diputado. A pesar de que Espert presentó su licencia parlamentaria, conserva sus fueros, por lo que el procedimiento debía contar con el aval del Congreso.
La votación resultó con 215 votos afirmativos y 3 abstenciones, tras el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La decisión se produce un día después de que el fiscal Fernando Domínguez imputara al legislador por recibir una transferencia de 200 mil dólares proveniente de Machado.
En medio de la presión política, Espert había presentado su renuncia a la candidatura legislativa y al cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tras pedidos del oficialismo y sus aliados del PRO.
El caso sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando la Policía Federal encontró un contrato por un millón de dólares firmado entre Espert y Machado durante un allanamiento en una vivienda del empresario en Viedma, Río Negro. El documento, que data de 2019, detalla pagos fraccionados de 100 mil dólares por supuestos servicios prestados por el diputado. Aunque fue hallado roto y manchado, los peritos lograron reconstruirlo y confirmar su autenticidad.
La investigación continúa bajo la órbita del juez Mirabelli, que analiza ampliar las medidas judiciales a otros posibles involucrados.
