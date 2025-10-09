El Gobierno de Santa Fe avanza con el Circuito de Ingresos a Puertos

Santa Fe incorporó 22 camionetas para fortalecer la lucha contra incendios
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó la entrega de nuevos vehículos y equipamiento destinados a tareas ambientales y de respuesta ante emergencias en toda la provincia.
Lisandro Enrico presentará el proyecto el 29 de octubre ante Diputados. La iniciativa busca ordenar el tránsito de cargas hacia los 32 puertos del cordón industrial santafesino.Santa Fe09/10/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que el 29 de octubre presentará ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados el proyecto del Circuito de Ingresos a Puertos (CIP), al que calificó como “uno de los mayores desafíos” de su gestión.
El anuncio se dio durante una reunión con legisladores encabezada por Dionisio Scarpin (Unidos), donde se repasó el avance de obras nacionales y provinciales. Enrico asistió junto al secretario general del ministerio, Marcos Renna.
El CIP busca planificar y ordenar el ingreso de camiones a los 32 puertos que se extienden desde Timbúes hasta Arroyo Seco, una zona donde confluyen rutas nacionales, provinciales, caminos comunales y vías férreas. El ministro adelantó que se necesitarán nuevas leyes para estructurar el sistema y que parte de la financiación podría provenir de los peajes del transporte de cargas.
Enrico explicó que el proyecto contempla entre 350 y 450 kilómetros de trazado, con el objetivo de reducir tiempos y congestionamientos durante la temporada de cosecha. Además, mencionó que se están gestionando aportes de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y se actualiza un estudio técnico elaborado por la Universidad Nacional de Rosario.
La iniciativa se enmarca en el programa “Operativo Cosecha 2025”, que coordina esfuerzos del gobierno provincial, municipios y el sector privado para mejorar la seguridad vial y logística en los principales corredores del sur santafesino. Actualmente, participan 230 efectivos y 70 vehículos, con más de 750 operativos planificados y una inversión mensual cercana a los 100 millones de pesos.
“El Circuito de Ingresos a Puertos será una herramienta clave para la competitividad santafesina y la seguridad vial. Es un paso necesario para modernizar el transporte de cargas y acompañar el crecimiento productivo de la región”, señaló Enrico ante los diputados.
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó la entrega de nuevos vehículos y equipamiento destinados a tareas ambientales y de respuesta ante emergencias en toda la provincia.
Con una inversión superior a $5.500 millones, la Provincia sumará una aeronave equipada para intervenir en incendios forestales de todo tipo y brindar apoyo a los equipos de tierra.
Amsafé anunció clases públicas, radios abiertas y actividades comunitarias en toda la provincia. El reclamo central es por mayor financiamiento educativo y mejores condiciones laborales.
El gobernador y la vicegobernadora presentaron mejoras en las rutas provinciales 10-s y 90, que conectan localidades de los departamentos Constitución y General López. Las obras impulsan la conectividad y el desarrollo regional.
Danilo Iván Barrientos recibió tres años y dos meses de prisión por organizar apuestas ilegales y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
El exgobernador participó de la inauguración de la Ruta 3 junto al mandatario radical. El gesto político lo acerca al frente Provincias Unidas en pleno proceso electoral.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Especialistas reunidos en Berlín alertan sobre el aumento de casos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en América Latina, impulsados por cambios en el estilo de vida. Nuevas terapias biológicas y enfoques personalizados abren esperanza a los pacientes.
Amsafé anunció clases públicas, radios abiertas y actividades comunitarias en toda la provincia. El reclamo central es por mayor financiamiento educativo y mejores condiciones laborales.
El juez Alejo Ramos Padilla aceptó la renuncia de José Luis Espert pero negó el reemplazo por Diego Santilli. Karen Reichardt será la primera candidata de la lista.
El astro portugués fue homenajeado en los Portugal Football Globes y habló sobre el final de su carrera, su amor por la Selección y el sueño de alcanzar los 1000 goles.
El crimen del joven de Sancti Spíritu, asesinado en julio de 2023 durante una emboscada en Santa Fe capital, será juzgado por un jurado popular. La Fiscalía pedirá prisión perpetua para los acusados.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.