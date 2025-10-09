El Gobierno de Santa Fe avanza con el Circuito de Ingresos a Puertos

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que el 29 de octubre presentará ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados el proyecto del Circuito de Ingresos a Puertos (CIP), al que calificó como “uno de los mayores desafíos” de su gestión.

El anuncio se dio durante una reunión con legisladores encabezada por Dionisio Scarpin (Unidos), donde se repasó el avance de obras nacionales y provinciales. Enrico asistió junto al secretario general del ministerio, Marcos Renna.



El CIP busca planificar y ordenar el ingreso de camiones a los 32 puertos que se extienden desde Timbúes hasta Arroyo Seco, una zona donde confluyen rutas nacionales, provinciales, caminos comunales y vías férreas. El ministro adelantó que se necesitarán nuevas leyes para estructurar el sistema y que parte de la financiación podría provenir de los peajes del transporte de cargas.

Enrico explicó que el proyecto contempla entre 350 y 450 kilómetros de trazado, con el objetivo de reducir tiempos y congestionamientos durante la temporada de cosecha. Además, mencionó que se están gestionando aportes de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y se actualiza un estudio técnico elaborado por la Universidad Nacional de Rosario.

La iniciativa se enmarca en el programa “Operativo Cosecha 2025”, que coordina esfuerzos del gobierno provincial, municipios y el sector privado para mejorar la seguridad vial y logística en los principales corredores del sur santafesino. Actualmente, participan 230 efectivos y 70 vehículos, con más de 750 operativos planificados y una inversión mensual cercana a los 100 millones de pesos.

“El Circuito de Ingresos a Puertos será una herramienta clave para la competitividad santafesina y la seguridad vial. Es un paso necesario para modernizar el transporte de cargas y acompañar el crecimiento productivo de la región”, señaló Enrico ante los diputados.