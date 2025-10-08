Principio de incendio en un camión sobre la Ruta 33, frente al frigorífico Swift

Nuevo amparo por el mal estado de la Ruta 33 en Chabás
El presidente comunal Lucas Fanelli presentó una acción judicial junto a vecinos para exigir reparaciones urgentes en un tramo clave de la traza, afectado por el intenso tránsito de camiones.
El hecho ocurrió este martes por la tarde. Bomberos de Venado Tuerto acudieron al lugar y confirmaron que el conductor había logrado controlar las llamas.Regionales08/10/2025SOFIA ZANOTTI
Este martes, alrededor de las 19:40, los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados por un principio de incendio en el motor de un camión Volkswagen que circulaba por la Ruta Nacional N° 33, frente al frigorífico Swift.
El vehículo, conducido por un hombre de 69 años identificado como Juan, transportaba fertilizantes. Según informaron desde el cuartel, el foco ígneo se originó en el turbo del motor.
Al arribar al lugar, el personal constató que el conductor había logrado controlar las llamas por sus propios medios. Los bomberos realizaron tareas de verificación y enfriamiento para evitar cualquier riesgo de reignición.
Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños mayores.
El presidente comunal Lucas Fanelli presentó una acción judicial junto a vecinos para exigir reparaciones urgentes en un tramo clave de la traza, afectado por el intenso tránsito de camiones.
La diputada provincial subrayó el alcance del programa del gobierno santafesino y valoró su continuidad como política pública que garantiza transparencia y equidad en el acceso habitacional.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.
El ex legislador oriundo de Teodelina deberá responder ante la Justicia Federal por su declaración en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó investigar la veracidad de su testimonio.
Un joven recibió seis años de prisión y también fue inhabilitado para conducir tras ser responsabilizado por un siniestro vial fatal ocurrido en 2023. Su cómplice fue condenada a cuatro años.
El presidente encabezará el acto en Ezeiza junto a Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona. El nuevo texto incorpora 920 artículos y endurece penas por delitos graves y actuales.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
Las jóvenes deportistas de Villa Cañás brillaron en el Campeonato Regional de Clubes, categoría B, logrando el subcampeonato y dejando al club y a la ciudad entre los mejores del país.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.
El arquero de Racing, figura en el Clausura, fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. “Soy la persona más feliz del mundo”, expresó antes de viajar a Estados Unidos.
El hecho ocurrió en junio de 2025. Diego Alberto Sanabria fue condenado por el robo, faena y transporte ilegal de animales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo.
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.