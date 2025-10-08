Principio de incendio en un camión sobre la Ruta 33, frente al frigorífico Swift

El hecho ocurrió este martes por la tarde. Bomberos de Venado Tuerto acudieron al lugar y confirmaron que el conductor había logrado controlar las llamas.

Este martes, alrededor de las 19:40, los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados por un principio de incendio en el motor de un camión Volkswagen que circulaba por la Ruta Nacional N° 33, frente al frigorífico Swift.

El vehículo, conducido por un hombre de 69 años identificado como Juan, transportaba fertilizantes. Según informaron desde el cuartel, el foco ígneo se originó en el turbo del motor.

Al arribar al lugar, el personal constató que el conductor había logrado controlar las llamas por sus propios medios. Los bomberos realizaron tareas de verificación y enfriamiento para evitar cualquier riesgo de reignición.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños mayores.

