Kicillof cuestionó el show de Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

Milei presentó su libro con un show de rock y discurso político
El presidente combinó música y mensaje en el Movistar Arena, donde pidió a sus seguidores “no aflojar” y prometió una baja de impuestos si continúa en el poder hasta 2031.
El gobernador bonaerense criticó la presentación del libro del Presidente en el Movistar Arena y apuntó contra el uso de recursos oficiales en medio de la crisis económica.País07/10/2025SOFIA ZANOTTI
Mientras Javier Milei mezclaba música y política en el escenario del Movistar Arena durante la presentación de su nuevo libro, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas al espectáculo, calificándolo como “un hecho preocupante” y “fuera de la realidad”.
“Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”, expresó el mandatario provincial, visiblemente sorprendido por la magnitud del evento. Además, cuestionó que “en medio de una crisis económica y social muy profunda, el Presidente organice un show financiado con recursos oficiales”.
“¿Qué hace el Presidente, con esta situación, organizando algo así? A Milei hay que despertarlo”, ironizó Kicillof, quien también se refirió a la renuncia de José Luis Espert, a la que atribuyó motivos “de conveniencia electoral” y no los escándalos recientes.
En un tono más ácido, el gobernador concluyó: “Si van a cambiar la boleta, que lo pongan a Trump”. Para Kicillof, el discurso oficialista “tiende cada vez más hacia lo excéntrico” y la derrota electoral de septiembre “fue un límite que Milei no quiso reconocer”.
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner acusó al Presidente de abuso de autoridad, luego de que afirmara en televisión haber sido quien decidió la prisión de la ex mandataria.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
El candidato libertario reconoció en una entrevista radial haber estado en la casa del empresario acusado por narcotráfico y no desmintió un video que lo muestra en una pileta.
Manifestantes arrojaron huevos a la comitiva presidencial y hubo cinco detenidos. El mandatario permaneció pocos minutos en la ciudad y luego viajó a Entre Ríos.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.