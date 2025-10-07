Kicillof cuestionó el show de Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

Mientras Javier Milei mezclaba música y política en el escenario del Movistar Arena durante la presentación de su nuevo libro, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas al espectáculo, calificándolo como “un hecho preocupante” y “fuera de la realidad”.

“Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”, expresó el mandatario provincial, visiblemente sorprendido por la magnitud del evento. Además, cuestionó que “en medio de una crisis económica y social muy profunda, el Presidente organice un show financiado con recursos oficiales”.

“¿Qué hace el Presidente, con esta situación, organizando algo así? A Milei hay que despertarlo”, ironizó Kicillof, quien también se refirió a la renuncia de José Luis Espert, a la que atribuyó motivos “de conveniencia electoral” y no los escándalos recientes.

En un tono más ácido, el gobernador concluyó: “Si van a cambiar la boleta, que lo pongan a Trump”. Para Kicillof, el discurso oficialista “tiende cada vez más hacia lo excéntrico” y la derrota electoral de septiembre “fue un límite que Milei no quiso reconocer”.