Pullaro y Scaglia inauguraron nuevas obras viales en el sur santafesino

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, encabezaron la inauguración de una serie de obras viales en el sur provincial, que incluyen pavimentaciones, repavimentaciones, accesos, construcción de tercer carril y duplicación de calzadas.

Los trabajos benefician a las localidades de Villa Constitución, Theobald, Sargento Cabral, Rueda —en el departamento Constitución— y Carreras, en el departamento General López.

Una de las intervenciones más relevantes fue la pavimentación de la Ruta Provincial 10-s, en un tramo de 7.413 metros que une la Ruta Provincial 21 con la Ruta Nacional 9, e incluye el acceso a Theobald y el desvío para tránsito pesado. “Esta ruta llevó mucho tiempo poder llevarla adelante, con una inversión superior a 15.000 millones de pesos, y hoy permite conectar Theobald con Villa Constitución y la Ruta 21”, expresó Pullaro durante el acto realizado en Theobald.

El mandatario destacó que “esta es otra obra más que demuestra que la provincia se desarrolla brindando igualdad de oportunidades a las localidades pequeñas e intermedias para crecer y generar trabajo”.

Posteriormente, las autoridades inauguraron el acceso a Sargento Cabral, correspondiente al programa Ruta Segura en la RPN° 90. En ese tramo se concretaron repavimentaciones, duplicación de calzada y banquinas pavimentadas, beneficiando además a las comunidades de Empalme Villa Constitución, Godoy, Coronel Bogado, J.B. Molina, Cepeda, Cañada Rica, Máximo Paz y Alcorta.

“La Ruta 90 fue una decisión política que mejora la seguridad vial y el desarrollo del sur santafesino. A pesar del contexto nacional, seguimos invirtiendo en obra pública con transparencia y austeridad”, sostuvo Pullaro.

Por su parte, Gisela Scaglia subrayó que “Santa Fe es hoy la contracara del gobierno nacional: mientras otros frenan la obra pública, aquí se avanza con transparencia, planificación y cero corrupción”.

En total, los trabajos abarcaron más de 102 kilómetros de rutas provinciales, consolidando un corredor estratégico que potencia la circulación, el acceso a los puertos y el crecimiento productivo de toda la región.