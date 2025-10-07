Facundo Cambeses, pura emoción tras su convocatoria a la Selección

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: NUEVO FORMATO Y GRANDES DESAFÍOS
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.
El arquero de Racing, figura en el Clausura, fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. “Soy la persona más feliz del mundo”, expresó antes de viajar a Estados Unidos.Deportes07/10/2025GASTON PAROLA
Facundo Cambeses atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera. El arquero de Racing fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para los próximos amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, y antes de emprender su vuelo hacia Estados Unidos compartió su alegría con la prensa.
“Soy la persona más feliz del mundo. Me enteré el día que salió la lista, son cosas que uno sueña desde chico”, expresó el futbolista de 28 años en diálogo con TNT Sports, tras el empate 0-0 entre la Academia e Independiente Rivadavia por la fecha 11 del Torneo Clausura.
El ex Banfield y Huracán reveló cómo vivió ese momento: “Cuando me enteré llamé a mi mamá y a mi novia, que siempre me acompañan. Son emociones difíciles de explicar. Me preparé mucho para esto y estoy feliz”.
Cambeses, nacido en Longchamps, llegó a Racing en enero de 2024 para ser suplente de Gabriel Arias. Sin embargo, a mediados de agosto, el técnico Gustavo Costas decidió darle la titularidad antes de la serie ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, y el arquero respondió con rendimientos sobresalientes.
Actualmente, suma cuatro vallas invictas consecutivas en el Clausura y dos más en la Libertadores, lo que lo consolida como una de las figuras del equipo. “Traté de no pensar mucho antes del partido, las emociones son fuertes, pero ahora voy a disfrutarlo y a dar lo mejor en la Selección”, cerró el arquero, que ya vuela rumbo a su primera experiencia con la Albiceleste.
