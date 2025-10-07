Boca informó el estado de salud de Miguel Ángel Russo

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: NUEVO FORMATO Y GRANDES DESAFÍOS
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.Deportes07/10/2025GASTON PAROLA
El Club Atlético Boca Juniors emitió este lunes por la noche un parte médico oficial para informar sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo. El entrenador, de 69 años, se encuentra cursando una internación domiciliaria en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, con pronóstico reservado.
“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, detalló la institución en sus redes oficiales.
Russo, quien atraviesa un cuadro de debilidad que le ha impedido estar presente en los últimos compromisos del equipo, fue reemplazado nuevamente por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada 5-0 frente a Newell’s por el Torneo Clausura.
El capitán Leandro Paredes dedicó el triunfo a su entrenador: “Le mandamos mucha fuerza, es la cabeza de nuestro grupo y no es lindo que esté pasando por este momento”. En la misma línea, Úbeda señaló que mantienen contacto permanente con el DT y que “todo el cuerpo técnico desea su pronta recuperación”.
Russo, quien lucha desde 2017 contra un cáncer de vejiga y próstata, había sido hospitalizado en septiembre por breves períodos. Este lunes recibió la visita de parte de su cuerpo técnico en su domicilio, aunque por recomendación médica no se permitió el ingreso del plantel.
Además del apoyo del plantel y del club, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su solidaridad en redes sociales: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.
El “Millonario” fue multado con 88 mil dólares y deberá presentar un plan educativo para prevenir actos discriminatorios.
El arquero de Racing, figura en el Clausura, fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. “Soy la persona más feliz del mundo”, expresó antes de viajar a Estados Unidos.
El astro de los Lakers publicó un video en redes sociales anunciando que este martes hará un anuncio trascendental. Crecen los rumores sobre su retiro.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.