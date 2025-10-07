Boca informó el estado de salud de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors emitió este lunes por la noche un parte médico oficial para informar sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo. El entrenador, de 69 años, se encuentra cursando una internación domiciliaria en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, con pronóstico reservado.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, detalló la institución en sus redes oficiales.

Russo, quien atraviesa un cuadro de debilidad que le ha impedido estar presente en los últimos compromisos del equipo, fue reemplazado nuevamente por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada 5-0 frente a Newell’s por el Torneo Clausura.

El capitán Leandro Paredes dedicó el triunfo a su entrenador: “Le mandamos mucha fuerza, es la cabeza de nuestro grupo y no es lindo que esté pasando por este momento”. En la misma línea, Úbeda señaló que mantienen contacto permanente con el DT y que “todo el cuerpo técnico desea su pronta recuperación”.

Russo, quien lucha desde 2017 contra un cáncer de vejiga y próstata, había sido hospitalizado en septiembre por breves períodos. Este lunes recibió la visita de parte de su cuerpo técnico en su domicilio, aunque por recomendación médica no se permitió el ingreso del plantel.

Además del apoyo del plantel y del club, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su solidaridad en redes sociales: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.