Nuevo revés judicial para Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó todos los recursos presentados por la defensa del ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez, su ex pareja. Sin embargo, el tribunal resolvió apartar al juez Julián Ercolini, aunque sin anular los actos ya realizados durante la instrucción.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes confirmaron el procesamiento de Fernández como presunto autor de lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas, en concurso real.

El tribunal rechazó los planteos de nulidad, las excepciones de falta de acción y la solicitud de derivar el caso a San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los camaristas entendieron que los nuevos elementos presentados daban sustento a la pérdida de relación personal entre el juez y el ex mandatario, lo que podía afectar la imparcialidad del proceso.

Pese a ese cambio, la Cámara ratificó la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales de la Argentina en materia de derechos de las mujeres, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con esta resolución, Fernández queda cada vez más cerca de enfrentar el juicio oral por las denuncias de violencia formuladas por Yañez.