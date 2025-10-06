Nuevo revés judicial para Alberto Fernández

Diego Santilli encabezará la lista de LLA tras la renuncia de Espert
El diputado del PRO confirmó que será el nuevo primer candidato por la provincia de Buenos Aires y expresó su compromiso con el proyecto de Javier Milei.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.Política 06/10/2025LORENA ACOSTA
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó todos los recursos presentados por la defensa del ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez, su ex pareja. Sin embargo, el tribunal resolvió apartar al juez Julián Ercolini, aunque sin anular los actos ya realizados durante la instrucción.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes confirmaron el procesamiento de Fernández como presunto autor de lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas, en concurso real.
El tribunal rechazó los planteos de nulidad, las excepciones de falta de acción y la solicitud de derivar el caso a San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los camaristas entendieron que los nuevos elementos presentados daban sustento a la pérdida de relación personal entre el juez y el ex mandatario, lo que podía afectar la imparcialidad del proceso.
Pese a ese cambio, la Cámara ratificó la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales de la Argentina en materia de derechos de las mujeres, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con esta resolución, Fernández queda cada vez más cerca de enfrentar el juicio oral por las denuncias de violencia formuladas por Yañez.
El presidente encabezará este lunes el acto de lanzamiento de su nueva obra literaria, acompañado por “Las Fuerzas del Cielo” y un recital previo con su banda presidencial.
El economista confirmó su salida de la lista de diputados nacionales. Atribuyó el caso Machado a una “operación mediática” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El niño llegó sin vida al hospital. La madre contó que el menor había denunciado maltratos previos por parte del padrastro, quien finalmente confesó el crimen.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.