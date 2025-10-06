Boca supera a River en la tabla anual y lo deja en zona de Repechaje

Boca Juniors volvió a sonreír con una actuación contundente en La Bombonera. El equipo de Miguel Ángel Russo goleó 5-0 a Newell’s, cortó una racha de tres partidos sin victorias y dio un paso clave en la tabla anual.

La derrota de River ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito terminó de completar una jornada ideal para el Xeneize, que trepó al segundo lugar con 50 puntos (+23 de diferencia de gol), solo por detrás del Canalla, líder con 53 unidades (+20). El Millonario, con 49 (+19), cayó al tercer puesto, en zona de Pre-Libertadores.

Con este panorama, si el campeonato cerrara hoy, Boca clasificaría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que River debería disputar el repechaje, una instancia que ya le costó caro al club de La Ribera el año pasado cuando fue eliminado por Independiente del Valle.

El equipo de Russo, eliminado de la Copa Argentina, tiene en la Liga Profesional su única vía de acceso al certamen continental. Además, Rosario Central todavía debe completar su partido suspendido ante Sarmiento en Junín, lo que podría ampliar su ventaja en la cima de la tabla.

De mantenerse este escenario, los dos primeros de la tabla anual accederán directamente a la Libertadores 2026, mientras que el tercero disputará la fase previa, y los siguientes puestos pelearán por un lugar en la Copa Sudamericana.