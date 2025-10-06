Boca supera a River en la tabla anual y lo deja en zona de Repechaje

Domínguez, furioso con Arasa tras el empate con Barracas
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.Deportes06/10/2025GASTON PAROLA
Boca Juniors volvió a sonreír con una actuación contundente en La Bombonera. El equipo de Miguel Ángel Russo goleó 5-0 a Newell’s, cortó una racha de tres partidos sin victorias y dio un paso clave en la tabla anual.
La derrota de River ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito terminó de completar una jornada ideal para el Xeneize, que trepó al segundo lugar con 50 puntos (+23 de diferencia de gol), solo por detrás del Canalla, líder con 53 unidades (+20). El Millonario, con 49 (+19), cayó al tercer puesto, en zona de Pre-Libertadores.
Con este panorama, si el campeonato cerrara hoy, Boca clasificaría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que River debería disputar el repechaje, una instancia que ya le costó caro al club de La Ribera el año pasado cuando fue eliminado por Independiente del Valle.
El equipo de Russo, eliminado de la Copa Argentina, tiene en la Liga Profesional su única vía de acceso al certamen continental. Además, Rosario Central todavía debe completar su partido suspendido ante Sarmiento en Junín, lo que podría ampliar su ventaja en la cima de la tabla.
De mantenerse este escenario, los dos primeros de la tabla anual accederán directamente a la Libertadores 2026, mientras que el tercero disputará la fase previa, y los siguientes puestos pelearán por un lugar en la Copa Sudamericana.
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
El joven delantero del Barcelona solicitó no ser convocado por la Selección de España para la próxima fecha FIFA debido a una lesión, pero Luis De la Fuente rechazó su pedido y encendió la interna entre el club y la Federación.
La Albiceleste se medirá con las Súper Águilas, su verdugo en 2023, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo que se disputa en Chile.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
El Rojo suma diez partidos sin ganar, con seis empates y cuatro derrotas, en una racha inédita que preocupa a todo Avellaneda.
El entrenador de River criticó el arbitraje de Yael Falcón Pérez y pidió mayor inteligencia al equipo tras la expulsión de Portillo en la caída 2-1 ante Rosario Central.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.
El niño llegó sin vida al hospital. La madre contó que el menor había denunciado maltratos previos por parte del padrastro, quien finalmente confesó el crimen.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.
El economista confirmó su salida de la lista de diputados nacionales. Atribuyó el caso Machado a una “operación mediática” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia.