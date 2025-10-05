Espert renuncia tras el escándalo por su vínculo con Fred Machado

llrich respaldó a Espert: “Habló con el corazón y vale un montón”
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
El economista confirmó su salida de la lista de diputados nacionales. Atribuyó el caso Machado a una “operación mediática” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia.Política 05/10/2025SOFIA ZANOTTI
La candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó este domingo su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras quedar en el centro de un escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario detenido por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.
“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó Espert en un comunicado difundido en sus redes sociales, confirmando así el anticipo del Gobierno.
En su mensaje, el ahora ex candidato de La Libertad Avanza denunció haber sido víctima de un “despiadado juicio mediático” y calificó el episodio como una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.
Aseguró no tener “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”. “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”, sostuvo.
Dirigiéndose a la militancia libertaria, Espert pidió “no dejarse psicopatear” y continuar con la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, exhortó.
El economista había protagonizado en los últimos días una entrevista en la que se quebró al hablar del caso, responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra. Cerró su comunicado con un mensaje de agradecimiento: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y gratitud, José Luis Espert”.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El presidente y el titular de PRO tendrán un nuevo encuentro este viernes para recomponer la relación tras meses de distanciamiento político.
El Presidente defendió públicamente a su candidato a diputado tras las denuncias que lo vinculan con un empresario acusado de narcotráfico.
Un libro contable de la entidad bancaria detalla una operación por USD 200.000 desde la cuenta de Federico “Fred” Machado, empresario acusado en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero.
El coach de La Voz Argentina sorprendió a sus cinco participantes con la chance de abrir su show en el estadio.
Manifestantes arrojaron huevos a la comitiva presidencial y hubo cinco detenidos. El mandatario permaneció pocos minutos en la ciudad y luego viajó a Entre Ríos.
Un vecino denunció el robo de su Peugeot 405 durante la madrugada. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en otro sector de la ciudad.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.