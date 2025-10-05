Espert renuncia tras el escándalo por su vínculo con Fred Machado

La candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó este domingo su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras quedar en el centro de un escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario detenido por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó Espert en un comunicado difundido en sus redes sociales, confirmando así el anticipo del Gobierno.

En su mensaje, el ahora ex candidato de La Libertad Avanza denunció haber sido víctima de un “despiadado juicio mediático” y calificó el episodio como una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

Aseguró no tener “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”. “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”, sostuvo.

Dirigiéndose a la militancia libertaria, Espert pidió “no dejarse psicopatear” y continuar con la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, exhortó.

El economista había protagonizado en los últimos días una entrevista en la que se quebró al hablar del caso, responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra. Cerró su comunicado con un mensaje de agradecimiento: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y gratitud, José Luis Espert”.