Celebración en Rosario por la ley de financiamiento universitario

La Cámara de Senadores de la Nación ratificó este jueves el rechazo al veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario. La definición, que alcanzó 58 votos afirmativos, fue recibida con satisfacción en Rosario, donde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) protagonizó una jornada de manifestaciones en la plaza San Martín.

Estudiantes, docentes y personal nodocente acompañaron el debate parlamentario desde el espacio público, en un clima de expectativa y compromiso con la defensa de la educación pública.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, celebró la sanción y afirmó que la norma “implica encontrar una solución real a los problemas estructurales que venimos planteando desde el año pasado”. Según detalló, la ley representa un triple avance: constituye un reconocimiento a los reclamos de la comunidad universitaria, garantiza un marco legal para exigir la actualización presupuestaria y salarial, y sienta bases sólidas para discutir el financiamiento de cara al 2026.

La aprobación parlamentaria puso fin a un período de incertidumbre abierto tras el veto inicial del Ejecutivo, que había generado preocupación sobre la continuidad de las actividades académicas. El respaldo a la norma se inscribe en una serie de movilizaciones previas, entre ellas la Marcha Universitaria Nacional que en Rosario reunió a unas 60.000 personas.

Bartolacci agradeció el esfuerzo colectivo y subrayó que el resultado no habría sido posible “sin el acompañamiento de la sociedad en su conjunto”.