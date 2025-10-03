EE.UU. declaró “conflicto armado” contra cárteles de la droga

La Casa Blanca comunicó este jueves que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, tras la decisión del presidente Donald Trump de clasificarlos como organizaciones terroristas.

En un memorándum enviado al Congreso, la administración explicó que estos grupos fueron considerados “actores armados no estatales” cuyas acciones representan un ataque directo contra el país. El documento señala además que operan como organizaciones transnacionales con capacidad de realizar ataques continuos en el hemisferio occidental.

El anuncio se da luego de un episodio ocurrido el mes pasado, cuando fuerzas estadounidenses hundieron tres embarcaciones en aguas internacionales al sur del Caribe, presuntamente vinculadas a Venezuela, hecho en el que murieron 17 personas. Según el memorándum, los fallecidos fueron considerados “combatientes ilegales” y la operación se justificó como un acto de defensa propia.

Como parte de esta estrategia, el gobierno estadounidense desplegó buques de guerra en el Caribe. Medios como The New York Times informaron que el Pentágono reforzó su presencia militar en la región con más de 6.500 efectivos.

Hasta el momento no se precisó qué cárteles fueron incluidos en esta nueva clasificación, ni cómo se establecieron los vínculos con los sospechosos identificados.