Milei respaldó a Espert y acusó al kirchnerismo de una “burda operación”

En medio de un clima político cargado por las acusaciones que rodean a José Luis Espert, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo con un fuerte mensaje en sus redes sociales. El mandatario calificó el escándalo como una “inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo” y compartió un video en el que el propio Espert dio su versión de los hechos.

“El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, escribió Milei en su cuenta de X.

El respaldo llega en el momento más delicado para el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. En su descargo, Espert reconoció haber sido “ingenuo” en su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, pero negó cualquier conducta delictiva.

Con esta declaración, Milei busca blindar políticamente a su aliado y enmarcar la controversia dentro de la disputa electoral, apuntando directamente contra la oposición kirchnerista.