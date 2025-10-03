Milei respaldó a Espert y acusó al kirchnerismo de una “burda operación”

Milei y Macri vuelven a verse en Olivos
El presidente y el titular de PRO tendrán un nuevo encuentro este viernes para recomponer la relación tras meses de distanciamiento político.
El Presidente defendió públicamente a su candidato a diputado tras las denuncias que lo vinculan con un empresario acusado de narcotráfico.Política 03/10/2025GASTON PAROLA
En medio de un clima político cargado por las acusaciones que rodean a José Luis Espert, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo con un fuerte mensaje en sus redes sociales. El mandatario calificó el escándalo como una “inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo” y compartió un video en el que el propio Espert dio su versión de los hechos.
“El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, escribió Milei en su cuenta de X.
El respaldo llega en el momento más delicado para el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. En su descargo, Espert reconoció haber sido “ingenuo” en su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, pero negó cualquier conducta delictiva.
Con esta declaración, Milei busca blindar políticamente a su aliado y enmarcar la controversia dentro de la disputa electoral, apuntando directamente contra la oposición kirchnerista.
Un libro contable de la entidad bancaria detalla una operación por USD 200.000 desde la cuenta de Federico “Fred” Machado, empresario acusado en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero.
La última encuesta de la Universidad de San Andrés refleja un fuerte deterioro en la imagen presidencial: la desaprobación crece en todos los sectores sociales y se suma a la caída de indicadores económicos y denuncias de corrupción.
La Cámara alta votará este jueves para insistir con la emergencia pediátrica y el financiamiento educativo, pese a la negativa presidencial.
El Presidente defendió las negociaciones con Estados Unidos, respaldó a Espert y aseguró que su gestión es la que más dólares compró en la historia.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.