Villa Cañás: publicaron el padrón provisorio para el sorteo de viviendas

Bomberos y Sportsman firmaron convenio del Programa Brigadier
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.Villa Cañás02/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informó que se encuentra publicado el padrón provisorio de postulantes para el sorteo de las viviendas que se construyen en Villa Cañás. El listado puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe (www.santafe.gob.ar) y en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad.
El padrón fue confeccionado a partir de las declaraciones juradas que cada inscripto presentó en el registro digital de acceso a la vivienda. Allí, los postulantes que cumplen los requisitos figuran con la observación “Apto para sorteo”, mientras que quienes no reúnen las condiciones aparecen con la causal de su no aptitud.
En caso de no figurar como apto, se podrá solicitar un turno en la Secretaría de Acción Social para el jueves 9 de octubre. Ese día, personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá en el Centro Cultural Municipal (Calle 53 Nº 525), en el marco de la instancia de apelaciones.
Se recuerda que deberá presentarse al menos uno de los titulares con la documentación necesaria para revisar la situación de exclusión. No obstante, aquellas solicitudes observadas con la causal “No Actualizó Datos” no podrán modificarse en esta etapa.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
Asociación Cooperadora, Club de Madres y personal se unieron para conmemorar medio siglo de trabajo, amor y dedicación a la niñez.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
Alumnos de 3º grado de distintas escuelas locales participaron de la jornada recreativa “Infancias Jugadas”, enmarcada en el programa provincial Santa Fe en Movimiento.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.
El ente sudamericano investiga a los referentes de River por incumplimientos disciplinarios luego de la eliminación en Copa Libertadores. Se evalúan posibles sanciones económicas.
El conjunto parisino se impuso 2-1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos, revirtiendo el tanto inicial de Ferran Torres. El gol de la victoria llegó en la última jugada del partido.
La Academia y el Millonario se enfrentan este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro estará cargado de tensión, con Maximiliano Salas frente a su ex equipo, y será transmitido por TyC Sports.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.