Villa Cañás: publicaron el padrón provisorio para el sorteo de viviendas

La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informó que se encuentra publicado el padrón provisorio de postulantes para el sorteo de las viviendas que se construyen en Villa Cañás. El listado puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe (www.santafe.gob.ar) y en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad.



El padrón fue confeccionado a partir de las declaraciones juradas que cada inscripto presentó en el registro digital de acceso a la vivienda. Allí, los postulantes que cumplen los requisitos figuran con la observación “Apto para sorteo”, mientras que quienes no reúnen las condiciones aparecen con la causal de su no aptitud.

En caso de no figurar como apto, se podrá solicitar un turno en la Secretaría de Acción Social para el jueves 9 de octubre. Ese día, personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá en el Centro Cultural Municipal (Calle 53 Nº 525), en el marco de la instancia de apelaciones.

Se recuerda que deberá presentarse al menos uno de los titulares con la documentación necesaria para revisar la situación de exclusión. No obstante, aquellas solicitudes observadas con la causal “No Actualizó Datos” no podrán modificarse en esta etapa.