F1: horarios y el cronograma del GP de Singapur

Después del triunfo de Max Verstappen en Azerbaiyán, la Máxima llega a Singapur para una cita clave en la definición del campeonato. Será del 3 al 5 de octubre, con la participación del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Cronograma del GP de Singapur (hora de Argentina)

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 1: 06:30 a 07:30

Práctica Libre 2: 10:00 a 11:00

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 06:30 a 07:30

Clasificación: 10:00 a 11:00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09:00

El circuito

El trazado callejero de Singapur, inaugurado en 2008, fue la primera carrera nocturna de la historia de la F1. Con 4,94 kilómetros de extensión y 62 vueltas, es uno de los más exigentes por la humedad y la superficie irregular. El récord vigente es de Daniel Ricciardo (1:34.486 en 2024).

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2025



Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo - REALIZADO

China | Shangai: 21al 23 de marzo - REALIZADO

Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril - REALIZADO

Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril - REALIZADO

Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril - REALIZADO

Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo - REALIZADO

Italia | Imola: 16 al 18 de mayo - REALIZADO

Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo - REALIZADO

España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio - REALIZADO

Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio - REALIZADO

Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio - REALIZADO

Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio - REALIZADO

Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio - REALIZADO

Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto - REALIZADO

Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto - REALIZADO

Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre - REALIZADO

Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre - REALIZADO

Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre - PRÓXIMO

Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre

México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre

Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre

Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre

Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre