F1: horarios y el cronograma del GP de Singapur

Del Potro, nominado al Salón de la Fama 2026
El tandilense integra la lista de candidatos junto a Roger Federer y Svetlana Kuznetsova. Si logra el ingreso, será el tercer argentino en la historia en alcanzar este reconocimiento.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.Deportes02/10/2025GASTON PAROLA
Después del triunfo de Max Verstappen en Azerbaiyán, la Máxima llega a Singapur para una cita clave en la definición del campeonato. Será del 3 al 5 de octubre, con la participación del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.
Cronograma del GP de Singapur (hora de Argentina)
Viernes 3 de octubre
Práctica Libre 1: 06:30 a 07:30
Práctica Libre 2: 10:00 a 11:00
Sábado 4 de octubre
Práctica Libre 3: 06:30 a 07:30
Clasificación: 10:00 a 11:00
Domingo 5 de octubre
Carrera: 09:00
El circuito
El trazado callejero de Singapur, inaugurado en 2008, fue la primera carrera nocturna de la historia de la F1. Con 4,94 kilómetros de extensión y 62 vueltas, es uno de los más exigentes por la humedad y la superficie irregular. El récord vigente es de Daniel Ricciardo (1:34.486 en 2024).
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2025
Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo - REALIZADO
China | Shangai: 21al 23 de marzo - REALIZADO
Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril - REALIZADO
Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril - REALIZADO
Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril - REALIZADO
Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo - REALIZADO
Italia | Imola: 16 al 18 de mayo - REALIZADO
Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo - REALIZADO
España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio - REALIZADO
Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio - REALIZADO
Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio - REALIZADO
Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio - REALIZADO
Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio - REALIZADO
Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto - REALIZADO
Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto - REALIZADO
Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre - REALIZADO
Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre - REALIZADO
Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre - PRÓXIMO
Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre
La CBF presentó un plan integral de reformas que incluye calendario más equilibrado, ampliación de la Copa de Brasil y nuevas reglas tecnológicas y financieras para modernizar el fútbol brasileño rumbo a 2029.
La Academia y el Millonario se enfrentan este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro estará cargado de tensión, con Maximiliano Salas frente a su ex equipo, y será transmitido por TyC Sports.
El conjunto parisino se impuso 2-1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos, revirtiendo el tanto inicial de Ferran Torres. El gol de la victoria llegó en la última jugada del partido.
El ente sudamericano investiga a los referentes de River por incumplimientos disciplinarios luego de la eliminación en Copa Libertadores. Se evalúan posibles sanciones económicas.
El argentino buscará afianzarse en Alpine en uno de los circuitos más duros del calendario, con calor extremo, pocas chances de sobrepaso y la histórica magia de la noche asiática.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.