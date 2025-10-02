F1: horarios y el cronograma del GP de Singapur

La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.

Después del triunfo de Max Verstappen en Azerbaiyán, la Máxima llega a Singapur para una cita clave en la definición del campeonato. Será del 3 al 5 de octubre, con la participación del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Cronograma del GP de Singapur (hora de Argentina)

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 1: 06:30 a 07:30
Práctica Libre 2: 10:00 a 11:00

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 06:30 a 07:30
Clasificación: 10:00 a 11:00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09:00

El circuito

El trazado callejero de Singapur, inaugurado en 2008, fue la primera carrera nocturna de la historia de la F1. Con 4,94 kilómetros de extensión y 62 vueltas, es uno de los más exigentes por la humedad y la superficie irregular. El récord vigente es de Daniel Ricciardo (1:34.486 en 2024).

Circuito Marina Bay: dónde está, cómo es, características, cómo llegar y fotos del escenario del GP de Singapur del Mundial de F1 | DAZN News ES

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2025
 

Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo - REALIZADO
China | Shangai: 21al 23 de marzo - REALIZADO
Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril - REALIZADO
Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril - REALIZADO
Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril - REALIZADO
Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo - REALIZADO
Italia | Imola: 16 al 18 de mayo - REALIZADO
Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo - REALIZADO
España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio - REALIZADO
Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio - REALIZADO
Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio - REALIZADO
Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio - REALIZADO
Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio - REALIZADO
Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto - REALIZADO
Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto - REALIZADO
Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre - REALIZADO
Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre - REALIZADO
Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre - PRÓXIMO
Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre

