Precaución en la RN 33 por obras entre Firmat y Chovet

Bombal invierte en obras para mejorar caminos rurales
La comuna destinó más de 4 millones de pesos a la instalación de tubos de cemento para optimizar el escurrimiento del agua en zonas rurales.
Vialidad Nacional avanza con trabajos de repavimentación que generan paso alternado de vehículos.Regionales30/09/2025SOFIA ZANOTTI
La Dirección Nacional de Vialidad continúa esta semana con las tareas de mejora en la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Firmat y el acceso a Chovet. Las obras consisten en bacheo y recomposición de la calzada con la colocación de una nueva capa de pavimento.
Durante el operativo se aplican reducciones de carril y el tránsito circula de manera alternada, coordinado por banderilleros. Los sectores reparados se habilitan una vez enfriado el material, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
El plan de trabajos sobre la RN 33 se extiende desde Zavalla (RN A012) hasta Rufino (RN 7), con tareas que incluyen el fresado de deformaciones y desprendimientos, y la recuperación de la superficie de rodamiento con concreto asfáltico en caliente.
La obra apunta a mejorar la transitabilidad y extender la vida útil de esta vía clave para la región sur de Santa Fe.
