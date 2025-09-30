Precaución en la RN 33 por obras entre Firmat y Chovet

Vialidad Nacional avanza con trabajos de repavimentación que generan paso alternado de vehículos.

Regionales30/09/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
556834798_18062451857377787_884508818700705004_n

La Dirección Nacional de Vialidad continúa esta semana con las tareas de mejora en la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Firmat y el acceso a Chovet. Las obras consisten en bacheo y recomposición de la calzada con la colocación de una nueva capa de pavimento.
557755168_18062451845377787_5378072687885371753_n

Durante el operativo se aplican reducciones de carril y el tránsito circula de manera alternada, coordinado por banderilleros. Los sectores reparados se habilitan una vez enfriado el material, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
557252421_18062451836377787_3683095885080658423_n

El plan de trabajos sobre la RN 33 se extiende desde Zavalla (RN A012) hasta Rufino (RN 7), con tareas que incluyen el fresado de deformaciones y desprendimientos, y la recuperación de la superficie de rodamiento con concreto asfáltico en caliente.

La obra apunta a mejorar la transitabilidad y extender la vida útil de esta vía clave para la región sur de Santa Fe.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias