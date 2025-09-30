Milei criticó al kirchnerismo y lo acusó de “fascista”

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este martes contra el kirchnerismo y lo acusó de actuar con intolerancia política. En declaraciones al periodista Antonio Laje en A24, sostuvo que ese espacio “tiene como hábito destrozar cuando no está en el poder” y agregó: “Que la gente tenga conciencia de que ellos que acusan de fascistas a todo el mundo, los fascistas son ellos”.

El mandatario también se refirió a las manifestaciones registradas en Tierra del Fuego durante su visita, donde grupos opositores realizaron protestas y escraches en su contra. “Es otra muestra de intolerancia de facciones del kirchnerismo que llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas”, señaló.

Las declaraciones se enmarcan en la gira que Milei realiza por la Patagonia, donde combina actos de gestión con actividades de campaña, en medio de un clima de tensión política con sectores opositores.