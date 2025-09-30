Milei criticó al kirchnerismo y lo acusó de “fascista”

Macri confirmó reunión con Milei en Olivos
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El presidente afirmó que el kirchnerismo “tiene como hábito destrozar cuando no está en el poder” y vinculó a ese sector con protestas en Tierra del Fuego.Política 30/09/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei volvió a apuntar este martes contra el kirchnerismo y lo acusó de actuar con intolerancia política. En declaraciones al periodista Antonio Laje en A24, sostuvo que ese espacio “tiene como hábito destrozar cuando no está en el poder” y agregó: “Que la gente tenga conciencia de que ellos que acusan de fascistas a todo el mundo, los fascistas son ellos”.
El mandatario también se refirió a las manifestaciones registradas en Tierra del Fuego durante su visita, donde grupos opositores realizaron protestas y escraches en su contra. “Es otra muestra de intolerancia de facciones del kirchnerismo que llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas”, señaló.
Las declaraciones se enmarcan en la gira que Milei realiza por la Patagonia, donde combina actos de gestión con actividades de campaña, en medio de un clima de tensión política con sectores opositores.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El presidente aseguró que no recibió pedidos para dar de baja el acuerdo con China y destacó que las reuniones en EE.UU. abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El presidente defendió su visión económica en una entrevista radial en Tierra del Fuego, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza.
El Consejo de Mayo, presidido por Guillermo Francos, discutió esta mañana la propuesta para reducir la cantidad de impuestos. Participaron referentes políticos, empresariales y sindicales.
El diputado radical cuestionó al presidente, a quien acusó de “defraudar” y de convertirse “en lo peor del pasado”. Reclamó un Estado eficiente y políticas que prioricen a las personas.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.