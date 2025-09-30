Trump anunció acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que Israel aceptó un plan de cese al fuego en Gaza impulsado por su administración. La propuesta, compuesta por 20 puntos, fue elaborada en la Casa Blanca y tiene como objetivo poner fin al conflicto.

Trump realizó el anuncio en una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien respaldó públicamente la iniciativa. El mandatario estadounidense agradeció la confianza del gobierno israelí y pidió a Hamas que se sume al acuerdo.

Según explicó, si Hamas acepta, el plan prevé la liberación de todos los rehenes restantes en un plazo de 72 horas. “Todos los demás lo han aceptado. Siento que vamos a tener una respuesta positiva”, señaló Trump.

Netanyahu, por su parte, sostuvo que la propuesta cumple con los objetivos militares de Israel: recuperar a los rehenes, desmantelar la capacidad operativa de Hamas y garantizar que Gaza no vuelva a constituir una amenaza. También aclaró que la Autoridad Palestina solo podría participar en la futura administración del enclave tras una “transformación radical”.

De acuerdo con medios internacionales, Qatar y Egipto ya transmitieron los términos del plan a la dirigencia de Hamas, que deberá definir si acepta la propuesta.