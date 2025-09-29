Espert declaró una empresa con valor de $1

Las últimas declaraciones juradas de José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, exhiben anomalías que encendieron alertas en organismos de control.

Según un relevamiento publicado por elDiarioAR, Espert declaró que su sociedad Varianza SA, valuada en $50.000 en 2023, pasó a figurar en 2024 con un valor simbólico de apenas $1. Especialistas en ética pública advierten que este tipo de valuación no se ajusta a criterios contables ni normativos.

Las propiedades del legislador también presentan diferencias notables. Su casa en Beccar pasó de 250 m² en 2023 a 472 m² en 2024, mientras que una propiedad en Pergamino figuraba con solo 1 m² en 2023 y al año siguiente fue declarada con 212 m².

Otro punto llamativo son sus tenencias en dólares: los depósitos bancarizados bajaron de US$34.000 en 2023 a US$281 en 2024, aunque se mantuvo sin cambios una declaración de US$15.000 en efectivo.

Estas revelaciones llegan en un momento políticamente sensible para Espert, cercano al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo —quien renunció tras un escándalo por presuntas coimas—, y con antecedentes de financiamiento por parte del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido por narcotráfico.

La Oficina Anticorrupción analiza estas inconsistencias, que impactan sobre uno de los principales referentes económicos del oficialismo en el Congreso.