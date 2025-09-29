Bombal invierte en obras para mejorar caminos rurales

La comuna destinó más de 4 millones de pesos a la instalación de tubos de cemento para optimizar el escurrimiento del agua en zonas rurales.

Regionales29/09/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
La Comuna de Bombal llevó adelante una inversión superior a los 4 millones de pesos destinada a la colocación de tubos de cemento en distintos caminos rurales.

El objetivo de esta intervención es mejorar el escurrimiento del agua, evitando anegamientos y garantizando la transitabilidad en épocas de lluvias intensas. Estas tareas permitirán que productores y vecinos del sector rural cuenten con mejores condiciones de acceso, reduciendo los problemas ocasionados por la acumulación de agua.

Desde la gestión comunal, a cargo de Carlos Gabbi, remarcaron que estas acciones forman parte de un plan de trabajo orientado a fortalecer la conectividad rural y, con ello, la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

