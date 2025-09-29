Bombal invierte en obras para mejorar caminos rurales

Fuertes vientos causaron destrozos en Venado Tuerto
La caída de árboles y ramas provocó daños en viviendas y vehículos, aunque no se registraron heridos. Bomberos y cuadrillas municipales trabajan en distintos puntos de la ciudad.
La comuna destinó más de 4 millones de pesos a la instalación de tubos de cemento para optimizar el escurrimiento del agua en zonas rurales.
La Comuna de Bombal llevó adelante una inversión superior a los 4 millones de pesos destinada a la colocación de tubos de cemento en distintos caminos rurales.
El objetivo de esta intervención es mejorar el escurrimiento del agua, evitando anegamientos y garantizando la transitabilidad en épocas de lluvias intensas. Estas tareas permitirán que productores y vecinos del sector rural cuenten con mejores condiciones de acceso, reduciendo los problemas ocasionados por la acumulación de agua.
Desde la gestión comunal, a cargo de Carlos Gabbi, remarcaron que estas acciones forman parte de un plan de trabajo orientado a fortalecer la conectividad rural y, con ello, la calidad de vida de los habitantes de la localidad.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por ráfagas intensas y lloviznas que afectan a Venado Tuerto y localidades de la región este sábado 27 de septiembre.
El legislador destacó la importancia de reafirmar los valores democráticos y la institucionalidad en un acto realizado en la capital provincial.
La comuna sumó un tracto desmalezador y un motor de repuesto para reforzar las tareas de limpieza y servicios en la localidad.
Genaro pidió que su fiesta sea alusiva a las Islas Malvinas y recibió la visita sorpresa de tres excombatientes en Venado Tuerto. El emotivo encuentro conmovió a su familia y a toda la comunidad.
Un informe del SIES 107 revela que 4 de cada 10 emergencias en Venado Tuerto están vinculadas a intentos de suicidio. El Concejo pide medidas urgentes y reuniones con autoridades sanitarias.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.