Bombal invierte en obras para mejorar caminos rurales

La Comuna de Bombal llevó adelante una inversión superior a los 4 millones de pesos destinada a la colocación de tubos de cemento en distintos caminos rurales.

El objetivo de esta intervención es mejorar el escurrimiento del agua, evitando anegamientos y garantizando la transitabilidad en épocas de lluvias intensas. Estas tareas permitirán que productores y vecinos del sector rural cuenten con mejores condiciones de acceso, reduciendo los problemas ocasionados por la acumulación de agua.

Desde la gestión comunal, a cargo de Carlos Gabbi, remarcaron que estas acciones forman parte de un plan de trabajo orientado a fortalecer la conectividad rural y, con ello, la calidad de vida de los habitantes de la localidad.