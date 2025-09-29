La advertencia de la Iglesia santafesina: "Faltan centros de atención y el Estado se ausenta en la lucha contra las adicciones"

El crecimiento de las adicciones volvió al centro del debate en Santa Fe tras los últimos episodios de violencia narco en Buenos Aires. En este contexto, el padre Adalberto Lobato, responsable de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis, advirtió que “faltan centros de atención y el Estado está ausente en la lucha contra las adicciones”.

“Hoy vemos que la droga atraviesa todos los ámbitos sociales, no solo los barrios marginales. La Iglesia trabaja sin ningún tipo de apoyo estatal, solo con voluntarios”, expresó en diálogo con FM UNO 106.3.

Según el sacerdote, los pocos centros de internación que existen son privados o confesionales, y muchos están saturados. “He tenido que esperar tres meses para que un chico consiga una cama”, relató.

La Pastoral abrió espacios de acompañamiento en distintas localidades, como el centro de día inaugurado en Laguna Paiva el 14 de agosto, y proyectos en San Javier, Santo Tomé y barrios de la capital santafesina. Allí se suman psicólogos, asistentes sociales y voluntarios que sostienen el trabajo “a pulmón”.

Lobato señaló que la problemática excede el consumo de drogas: también se abordan casos de ludopatía, alcoholismo y conductas adictivas vinculadas a la tecnología. “En cada caso hay heridas profundas de autoestima, abandono y rechazo que no se curan solo con internación, sino con un trabajo integral en escuelas, familias y comunidades”, remarcó.

El sacerdote cuestionó además el reparto de recursos provinciales: “Hubo ONG que recibieron aportes millonarios, mientras que la Iglesia, presente en cada barrio y cada pueblo, no recibe nada”.

Finalmente, destacó el compromiso de quienes integran la red de voluntariado: “Cada grupo que abrimos es una señal de vida. Lo hacemos con lo poco que tenemos, desde la fe y el compromiso”.