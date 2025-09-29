La advertencia de la Iglesia santafesina: "Faltan centros de atención y el Estado se ausenta en la lucha contra las adicciones"

Pullaro pidió a Nación obras en rutas nacionales
El padre Adalberto Lobato, de la Pastoral de Adicciones de Santa Fe, alertó sobre el aumento del consumo problemático y la ausencia del Estado en la asistencia.Santa Fe29/09/2025LORENA ACOSTA
El crecimiento de las adicciones volvió al centro del debate en Santa Fe tras los últimos episodios de violencia narco en Buenos Aires. En este contexto, el padre Adalberto Lobato, responsable de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis, advirtió que “faltan centros de atención y el Estado está ausente en la lucha contra las adicciones”.
“Hoy vemos que la droga atraviesa todos los ámbitos sociales, no solo los barrios marginales. La Iglesia trabaja sin ningún tipo de apoyo estatal, solo con voluntarios”, expresó en diálogo con FM UNO 106.3.
Según el sacerdote, los pocos centros de internación que existen son privados o confesionales, y muchos están saturados. “He tenido que esperar tres meses para que un chico consiga una cama”, relató.
La Pastoral abrió espacios de acompañamiento en distintas localidades, como el centro de día inaugurado en Laguna Paiva el 14 de agosto, y proyectos en San Javier, Santo Tomé y barrios de la capital santafesina. Allí se suman psicólogos, asistentes sociales y voluntarios que sostienen el trabajo “a pulmón”.
Lobato señaló que la problemática excede el consumo de drogas: también se abordan casos de ludopatía, alcoholismo y conductas adictivas vinculadas a la tecnología. “En cada caso hay heridas profundas de autoestima, abandono y rechazo que no se curan solo con internación, sino con un trabajo integral en escuelas, familias y comunidades”, remarcó.
El sacerdote cuestionó además el reparto de recursos provinciales: “Hubo ONG que recibieron aportes millonarios, mientras que la Iglesia, presente en cada barrio y cada pueblo, no recibe nada”.
Finalmente, destacó el compromiso de quienes integran la red de voluntariado: “Cada grupo que abrimos es una señal de vida. Lo hacemos con lo poco que tenemos, desde la fe y el compromiso”.
En la Fiesta Nacional del Transporte en Pujato, el gobernador reclamó que el Gobierno nacional asuma el mantenimiento de las principales autovías para mejorar la logística y reducir siniestros.
El gobernador destacó la baja de homicidios y robos, atribuyéndola al control del sistema penitenciario, nuevas leyes y mejoras salariales en la policía.
El ministro Pablo Cococcioni encabezó en Venado Tuerto la entrega de armas de baja letalidad y un vehículo equipado para fortalecer la tarea investigativa de la Policía de Investigaciones en el departamento General López.
Un informe de Argentinos por la Educación reveló que apenas el 10% de los estudiantes que comenzaron la primaria en 2013 logró completar la secundaria sin repitencia ni abandono. La cifra muestra un retroceso frente a años anteriores.
Los legisladores socialistas acusaron al Gobierno de favorecer a grandes exportadoras con una medida “electoralista e intempestiva”. Reclamaron una reforma tributaria integral con reducción gradual de derechos de exportación.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.