Denuncian millonario pago a Espert desde causa narco en EE.UU.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quedó involucrado en una denuncia que lo vincula con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.



Según publicó El Diario Ar, en la contabilidad incautada por fiscales de Texas figura una transferencia de 200.000 dólares a Espert, realizada el 1 de febrero de 2020 a través de la empresa Aircraft Guarantee Corp. Este fideicomiso, manejado por Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, formaba parte de un esquema Ponzi con el que se estima se defraudaron 350 millones de dólares mediante la venta de aviones inexistentes.

Mercer-Erwin ya fue condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y fraude, mientras que Machado permanece detenido en Viedma a la espera de que la Corte Suprema resuelva su extradición.

El hallazgo fue señalado por el equipo de Juan Grabois, que denunció a Espert por presunto lavado de activos en tribunales federales de San Isidro. Consultado por el medio, el legislador libertario no respondió. Tampoco hubo declaraciones por parte de Machado ni de su abogado.

La periodista Nancy Pazos sostuvo que Espert suspendió actividades de campaña durante el fin de semana, mientras que Jorge Rial advirtió que aún no se dieron a conocer todas las pruebas vinculadas a la investigación.