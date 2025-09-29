Denuncian millonario pago a Espert desde causa narco en EE.UU.

Carteles contra Milei en la llegada a Ushuaia
El presidente visita Tierra del Fuego y el centro de la capital amaneció con afiches y pintadas de rechazo. Además, vecinos convocaron a una movilización en defensa de la industria y los trabajadores.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.País29/09/2025SOFIA ZANOTTI
El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quedó involucrado en una denuncia que lo vincula con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.
Según publicó El Diario Ar, en la contabilidad incautada por fiscales de Texas figura una transferencia de 200.000 dólares a Espert, realizada el 1 de febrero de 2020 a través de la empresa Aircraft Guarantee Corp. Este fideicomiso, manejado por Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, formaba parte de un esquema Ponzi con el que se estima se defraudaron 350 millones de dólares mediante la venta de aviones inexistentes.
Mercer-Erwin ya fue condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y fraude, mientras que Machado permanece detenido en Viedma a la espera de que la Corte Suprema resuelva su extradición.
El hallazgo fue señalado por el equipo de Juan Grabois, que denunció a Espert por presunto lavado de activos en tribunales federales de San Isidro. Consultado por el medio, el legislador libertario no respondió. Tampoco hubo declaraciones por parte de Machado ni de su abogado.
La periodista Nancy Pazos sostuvo que Espert suspendió actividades de campaña durante el fin de semana, mientras que Jorge Rial advirtió que aún no se dieron a conocer todas las pruebas vinculadas a la investigación.
El presidente visita Tierra del Fuego y el centro de la capital amaneció con afiches y pintadas de rechazo. Además, vecinos convocaron a una movilización en defensa de la industria y los trabajadores.
El impacto es mayor en mujeres, y especialistas remarcan la importancia de la prevención y los chequeos médicos periódicos.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El senador provincial advirtió que el narcotráfico se intensifica por la falta de control en los límites del país y vinculó el crimen de tres jóvenes en Florencio Varela con la precarización del delito.
En el Foro Iberoamericano de Bariloche, mandatarios provinciales expresaron su malestar con el Gobierno y condicionaron una foto de unidad a lo que suceda en las elecciones de octubre.
El presidente anunció un evento gratuito para el 6 de octubre, donde combinará música y la presentación de su obra “La construcción del milagro”.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.