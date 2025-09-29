Triple femicidio en Varela: buscan a cuatro prófugos más

Mujer murió en Miramar al fallar su paracaídas
Tenía 52 años, era de Misiones y participaba de una jornada de saltos en el aeroclub. Su equipo no funcionó y falleció en el acto.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que además de "Pequeño J" y Miguel Ozorio hay otros cuatro prófugos vinculados al caso. La causa ya tiene seis detenidos.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó este domingo detalles sobre la investigación del triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), ocurrido en Florencio Varela. El funcionario aseguró que además de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y de Miguel Ozorio, existen otros cuatro prófugos en la causa.
Según Alonso, “Pequeño J” intentaba expandir su negocio de venta de Tusi desde el Bajo Flores hacia la zona sur del Conurbano. Para ello, había usurpado un búnker en la villa 21-24 “a sangre y fuego” y se movía con un grupo de hombres conocidos como “los perros”, que lo acompañaban en cada salida.
El ministro explicó que la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas las tres jóvenes funcionaba como punto de encuentro y distribución ambulante de la droga. La ubicación se estableció a partir del entrecruzamiento de antenas de telefonía y cámaras de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran Víctor Sotacuro Lázaro, capturado en Bolivia y trasladado a la Argentina, Ariel Giménez, Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27). Los cuatro últimos ya fueron derivados al penal de Melchor Romero.
Alonso reveló que varios testigos declararon haber visto un video del crimen y subrayó que la intención era encubrir los hechos para que quedaran impunes. “Esto es algo terrible, que no tendría que haber pasado, pero pasó. Yo entiendo que cuatro días para la familia fue mucha angustia, les pido disculpas”, expresó el ministro.
