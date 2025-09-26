Trump afirma que hay un acuerdo para frenar la guerra en Gaza

Trump aplicará nuevos aranceles desde octubre en EE.UU.
El presidente estadounidense confirmó gravámenes de hasta 100% a productos farmacéuticos, muebles y camiones pesados fabricados fuera del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que “cree que hay un acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza. El anuncio se produjo tras reuniones con Israel y representantes de Emiratos Árabes Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
“Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes y que pondrá fin a la guerra”, señaló Trump ante periodistas en la Casa Blanca. El mandatario agregó que este sería el octavo conflicto que logra cerrar desde que regresó al poder en enero de 2025.
El próximo lunes, Trump recibirá en Washington al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que será la quinta reunión entre ambos en lo que va del año. Durante los encuentros con países árabes, el mandatario norteamericano prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.
En paralelo, Netanyahu pronunció un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que criticó con dureza a los gobiernos que reconocieron a Palestina como Estado. “Ese reconocimiento envía un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”, afirmó. También descartó la posibilidad de una solución de dos Estados al argumentar que “cada territorio entregado fue usado para atacarnos”.
El primer ministro israelí defendió la reciente campaña militar en Gaza, aseguró que se trató de “una de las victorias más importantes” de Israel y lanzó un ultimátum a Hamas: “Dejen las armas y liberen a los rehenes. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”.
Netanyahu agradeció a Trump por “su valentía contra Irán” y pidió a la comunidad internacional reimplantar sanciones para evitar que el régimen iraní recupere capacidades militares y nucleares.
El conflicto en Gaza continúa dejando graves consecuencias humanitarias, con miles de civiles palestinos desplazados en medio de los combates.
