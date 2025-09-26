Confirman origen de la chatarra espacial hallada en Chaco

El hallazgo de un extraño objeto metálico en la provincia de Chaco generó gran sorpresa entre los vecinos de Campo Rossi. La Policía confirmó que se trata de una vaina de un tanque de combustible perteneciente a un cohete espacial.

El descubrimiento ocurrió el jueves por la tarde, cuando Ramón Ricardo González, propietario de las hectáreas donde cayó el artefacto, alertó a las autoridades. El objeto cilíndrico quedó depositado en su campo, ubicado en la zona de Puerto Tirol.

El parte policial señaló que se trataba de una zona de riesgo tóxico debido a que la fibra de carbono del material desprendía polvo al tacto. Además, se indicó que el tanque contenía restos de hidracina, un compuesto altamente tóxico utilizado como combustible espacial.

Ante esta situación, se advirtió a los pobladores que podrían encontrarse otros fragmentos similares, ya que suelen caer más de un tanque durante la reentrada de estos objetos a la atmósfera.

Este viernes, una comisión de la Fuerza Aérea se trasladó al lugar para realizar la remoción de la chatarra, que permanecía bajo custodia de Bomberos y con acceso restringido para evitar riesgos en la zona.