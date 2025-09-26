Calaianov participó del juramento a la Constitución en Santa Fe

El legislador destacó la importancia de reafirmar los valores democráticos y la institucionalidad en un acto realizado en la capital provincial.

El dirigente Leo Calaianov formó parte este jueves de una jornada institucional en la ciudad de Santa Fe, donde se llevó adelante el juramento a la Constitución de la provincia.
En el acto, Calaianov subrayó que este momento “renueva el compromiso con los valores democráticos, la institucionalidad y el futuro de todos los santafesinos y santafesinas”.
La ceremonia, considerada un hito histórico en la vida política provincial, reunió a legisladores, funcionarios y representantes de distintos sectores, quienes coincidieron en la necesidad de sostener los principios que rigen la convivencia democrática.
