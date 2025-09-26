Calaianov participó del juramento a la Constitución en Santa Fe

El dirigente Leo Calaianov formó parte este jueves de una jornada institucional en la ciudad de Santa Fe, donde se llevó adelante el juramento a la Constitución de la provincia.



En el acto, Calaianov subrayó que este momento “renueva el compromiso con los valores democráticos, la institucionalidad y el futuro de todos los santafesinos y santafesinas”.



La ceremonia, considerada un hito histórico en la vida política provincial, reunió a legisladores, funcionarios y representantes de distintos sectores, quienes coincidieron en la necesidad de sostener los principios que rigen la convivencia democrática.

