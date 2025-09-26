FIFA presentó las mascotas oficiales del Mundial 2026

Romina Scoglia, la argentina que corre 246 km en Grecia
La fondista de Zárate participa en el mítico Spartathlon, una ultramaratón de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta que debe completarse en 36 horas sin detenerse.
Maple, Zayu y Clutch representarán a Canadá, México y Estados Unidos en la primera Copa del Mundo con tres anfitriones y 48 selecciones.Deportes26/09/2025LORENA ACOSTA
La FIFA dio a conocer este jueves a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los personajes elegidos son un alce, un jaguar y un águila, símbolos que buscan reflejar la identidad y la cultura de cada país anfitrión.
Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila estadounidense, fueron presentados en un evento oficial que destacó la diversidad y la innovación como ejes de la próxima edición de la Copa del Mundo. “Transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la FIFA”, señaló Gianni Infantino, presidente del organismo.
La elección responde a un criterio cultural y simbólico. Maple representa la creatividad y la resiliencia de Canadá, además de destacarse como arquero dentro del campo. Zayu, cuyo nombre significa “unidad” y “fortaleza”, encarna la riqueza cultural y la pasión de México, transformándose en un veloz delantero. Clutch, el águila calva, refleja el optimismo y la determinación de Estados Unidos, con el rol de mediocampista y un carácter inspirador.
Las mascotas tendrán un papel central en la promoción del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 con 48 selecciones participantes. Además de animar los estadios y protagonizar productos oficiales, aparecerán en videojuegos como FIFA Héroes, que permitirá jugar con mascotas de distintas ediciones y figuras del fútbol en un formato arcade.
La FIFA adelantó que los personajes estarán disponibles en merchandising, plataformas digitales y eventos públicos, convirtiéndose en un ícono de un Mundial que promete ser histórico por su magnitud y por la unión entre tres países en una misma sede.
