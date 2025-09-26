Miguel Torres incorporó nuevo equipamiento para mantenimiento urbano

La comuna de Miguel Torres anunció la incorporación de nuevas herramientas destinadas al mantenimiento del espacio público. Se trata de un tracto desmalezador y de un motor para la reparación de otra máquina similar que se encontraba fuera de servicio.



Según explicaron desde la gestión local, estas inversiones permitirán intensificar las tareas de desmalezado, limpieza y servicios generales en distintos sectores de la localidad.

“Con cada inversión seguimos trabajando por una comunidad más limpia, ordenada y con mejores recursos para todos”, remarcaron desde la comuna.



La medida se enmarca en un plan de fortalecimiento de equipamiento y servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar un entorno urbano en mejores condiciones.