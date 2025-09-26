Miguel Torres incorporó nuevo equipamiento para mantenimiento urbano

La comuna sumó un tracto desmalezador y un motor de repuesto para reforzar las tareas de limpieza y servicios en la localidad.

Regionales26/09/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
550972879_818475530694344_7047378327273545262_n

La comuna de Miguel Torres anunció la incorporación de nuevas herramientas destinadas al mantenimiento del espacio público. Se trata de un tracto desmalezador y de un motor para la reparación de otra máquina similar que se encontraba fuera de servicio.
550809729_818476660694231_7634404424698619657_n

Según explicaron desde la gestión local, estas inversiones permitirán intensificar las tareas de desmalezado, limpieza y servicios generales en distintos sectores de la localidad.

“Con cada inversión seguimos trabajando por una comunidad más limpia, ordenada y con mejores recursos para todos”, remarcaron desde la comuna.
552562082_818475534027677_1806468877973889315_n

La medida se enmarca en un plan de fortalecimiento de equipamiento y servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar un entorno urbano en mejores condiciones.

