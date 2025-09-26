Miguel Torres incorporó nuevo equipamiento para mantenimiento urbano

Calaianov participó del juramento a la Constitución en Santa Fe
El legislador destacó la importancia de reafirmar los valores democráticos y la institucionalidad en un acto realizado en la capital provincial.
La comuna sumó un tracto desmalezador y un motor de repuesto para reforzar las tareas de limpieza y servicios en la localidad.
La comuna de Miguel Torres anunció la incorporación de nuevas herramientas destinadas al mantenimiento del espacio público. Se trata de un tracto desmalezador y de un motor para la reparación de otra máquina similar que se encontraba fuera de servicio.
Según explicaron desde la gestión local, estas inversiones permitirán intensificar las tareas de desmalezado, limpieza y servicios generales en distintos sectores de la localidad.
“Con cada inversión seguimos trabajando por una comunidad más limpia, ordenada y con mejores recursos para todos”, remarcaron desde la comuna.
La medida se enmarca en un plan de fortalecimiento de equipamiento y servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar un entorno urbano en mejores condiciones.
Genaro pidió que su fiesta sea alusiva a las Islas Malvinas y recibió la visita sorpresa de tres excombatientes en Venado Tuerto. El emotivo encuentro conmovió a su familia y a toda la comunidad.
Un informe del SIES 107 revela que 4 de cada 10 emergencias en Venado Tuerto están vinculadas a intentos de suicidio. El Concejo pide medidas urgentes y reuniones con autoridades sanitarias.
El 8 y 9 de noviembre la localidad será sede de la tradicional celebración que reúne producción, gastronomía, espectáculos y un show central a cargo de Uriel Lozano.
Siete familias de Murphy accedieron a la casa propia en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Lisandro Enrico.
Los móviles del organismo atenderán el 24 en Santa Isabel y el 26 en Venado Tuerto. Se podrán realizar trámites de asignaciones, tarifa social, desempleo y actualización de datos.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.
Los legisladores socialistas acusaron al Gobierno de favorecer a grandes exportadoras con una medida “electoralista e intempestiva”. Reclamaron una reforma tributaria integral con reducción gradual de derechos de exportación.