Un nene de 5 años celebró su cumpleaños con temática Malvinas

Un cumpleaños con una temática distinta y cargada de emoción se vivió este fin de semana en Venado Tuerto, Santa Fe. Genaro, un nene que cumplió 5 años, decidió celebrar su día rodeado de banderas argentinas, mapas y símbolos de las Islas Malvinas, pasión que lo acompaña desde muy pequeño.

La sorpresa mayor llegó cuando tres excombatientes —Sergio Moreno, Juan Carlos Lagos y Miguel Vega— se hicieron presentes en la casa familiar para compartir el festejo. El niño, al verlos, corrió a abrazarlos y expresó que vivir ese momento fue “un sueño cumplido”.

Según relató su mamá, el interés de Genaro comenzó en el jardín de infantes tras una actividad por el 2 de abril. Desde entonces, repite convencido que “las Malvinas son argentinas”, ve documentales y dibujos relacionados, y conversa con naturalidad sobre la historia.

La iniciativa de convocar a los veteranos surgió de una tía, quien contactó a los excombatientes en la plazoleta Grasso. “Es sorprendente que un nene de 5 años lleve tanto la causa Malvinas dentro. Esto nos da fuerza para seguir y nos asegura que la memoria se mantendrá en los jóvenes”, destacó Moreno, emocionado.

El festejo se viralizó en las últimas horas y dejó un mensaje profundo: la causa Malvinas continúa viva en las nuevas generaciones.