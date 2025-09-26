García y Farías cuestionan la eliminación temporal de retenciones

Provincias Unidas lanzó su espacio federal en Santa Fe
Los legisladores socialistas acusaron al Gobierno de favorecer a grandes exportadoras con una medida "electoralista e intempestiva". Reclamaron una reforma tributaria integral con reducción gradual de derechos de exportación.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, y el diputado provincial Pablo Farías criticaron con dureza la decisión del Gobierno nacional de suspender por tres días las retenciones al agro. Los legisladores afirmaron que la medida “solo benefició a un puñado de empresas exportadoras” y perjudicó a pequeños y medianos productores.
El lunes 22 de septiembre, la gestión del presidente Javier Milei anunció la eliminación temporal de los derechos de exportación hasta el 31 de octubre, con un cupo de u$s7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Sin embargo, el beneficio se agotó en menos de 72 horas y fue aprovechado principalmente por grandes acopiadores.
“Venimos reclamando la eliminación de las retenciones agropecuarias, pero dentro de un plan gradual y previsible. Lo que hizo el Gobierno fue una medida intempestiva y electoralista, que dejó afuera a miles de productores”, señaló García.
En la misma línea, Farías sostuvo que “más del 75% de los productores vendió su cosecha bajo el esquema vigente, confiando en que las reglas no iban a cambiar”. El legislador, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, agregó que lo ocurrido “fue un engaño que defraudó a los productores” y advirtió sobre “sospechas de información privilegiada que benefició a un grupo reducido con millones de dólares”.
Ambos dirigentes reclamaron una reforma tributaria profunda que contemple la rebaja escalonada de las retenciones, con el objetivo de dar previsibilidad a la economía y un marco más justo para todos los sectores del agro.
