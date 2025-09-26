Salud mental en Venado: aumentan intentos de suicidio

Bombal vive su 6ª Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria
Un informe del SIES 107 revela que 4 de cada 10 emergencias en Venado Tuerto están vinculadas a intentos de suicidio. El Concejo pide medidas urgentes y reuniones con autoridades sanitarias.
La Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (Seliar) del SIES 107 presentó un informe que expone un panorama crítico de la salud mental en Venado Tuerto. El relevamiento, solicitado por la concejal Florencia Giacometti y elaborado entre junio de 2024 y junio de 2025, muestra que el 40% de las 167 intervenciones en emergencias estuvieron relacionadas con intentos de suicidio.
Los datos revelan que la problemática afecta principalmente a jóvenes de entre 25 y 38 años, con un preocupante crecimiento en adolescentes de 15 a 19. El informe también remarca que el 3,6% de las atenciones derivaron en óbitos y que en muchos casos se repiten las intervenciones sobre un mismo paciente.
En cuanto a las diferencias por género, los varones menores de 30 años concentran la mayor cantidad de intentos de suicidio, con un índice de óbitos del 6%. En las mujeres, en cambio, predominan los trastornos psiquiátricos, sobre todo en mayores de 30.
La evolución interanual muestra un fuerte incremento de casos en 2025 respecto de 2024, con picos en diciembre y enero. Además, los barrios periféricos Alejandro Gutiérrez, Santa Fe e Iturbide concentran la mayor demanda de emergencias.
Ante este escenario, la concejal socialista Micaela Meinero presentó un proyecto de Resolución en el Concejo Municipal solicitando una reunión con el director regional de Salud, Dr. Joaquín Sánchez de Bustamante, representantes del SIES 107 y la Secretaría de Desarrollo Humano. El objetivo es profundizar en el análisis del informe y diseñar políticas públicas específicas para abordar la problemática.
En paralelo, el Concejo impulsó actividades de prevención. El pasado 18 de septiembre se realizó el conversatorio “Herramientas para construir redes de cuidado”, a cargo de la psiquiatra infanto-juvenil Natalia Segre, quien destacó la importancia de escuchar, acompañar y reconocer señales de alerta en quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
