Conmoción en Chaco: niña de 11 años dio a luz

Un hecho de extrema gravedad sacudió a la localidad chaqueña de Juan José Castelli. Una niña de 11 años ingresó al Hospital Bicentenario con un sangrado ginecológico y, tras la atención médica, los profesionales constataron que había cursado un parto reciente.



Horas más tarde, la madre de la menor volvió al centro de salud con un bebé recién nacido. El niño había permanecido desaparecido casi 20 horas y fue hallado en condiciones críticas, con hipotermia y signos vitales débiles. Actualmente permanece internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, con riesgo de vida.

La Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo de Gerónimo Roggero, ordenó el allanamiento de la vivienda familiar en la Chacra 64, donde se secuestraron elementos que serán peritados. Además, dispuso la detención de la madre de la niña, identificada como G.S., y de su pareja, E.S., de 36 años, imputados por encubrimiento.

La menor permanece internada en el área de Obstetricia bajo custodia policial. La causa se investiga como “supuesto abuso sexual agravado”, con intervención de la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral de Castelli.

Las pericias médicas y testimonios en curso serán claves para esclarecer lo sucedido y avanzar en la investigación.