Milei se reúne en Nueva York con Netanyahu

Milei presentará su nuevo libro con un show musical en el Movistar Arena
25/09/2025
El presidente Javier Milei cerrará este jueves su visita a Nueva York con una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El encuentro está pautado para las 16:45, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Se trata del segundo encuentro de Milei con un par en esta gira, tras la bilateral que mantuvo el martes con Donald Trump, donde se ratificó el alineamiento político y económico con Estados Unidos, acompañado de un respaldo financiero por 20.000 millones de dólares a través de un swap del Tesoro norteamericano.
La reunión con Netanyahu se da en un contexto internacional complejo, marcado por críticas a Israel por las muertes de civiles en la Franja de Gaza en el enfrentamiento con Hamas. Este miércoles, el primer ministro israelí cuestionó a varios líderes mundiales por reconocer al Estado de Palestina y calificó esa decisión como una “vergonzosa rendición ante el terrorismo palestino”.
En paralelo, desde la Argentina, el Partido Justicialista, que preside Cristina Kirchner, calificó la cita como “bochornosa” y acusó a Netanyahu de ser “responsable de acciones militares atroces contra la población palestina”.
Tras la bilateral, Milei participará en la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua del mundo. Luego, a las 19:15, mantendrá un encuentro con Donald Lauder, titular del Congreso Mundial Judío, y con Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.
El regreso de la comitiva presidencial a la Argentina está previsto para las 22:00 de este jueves en un vuelo especial.
