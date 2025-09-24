Entregaron viviendas en Murphy tras 17 años sin planes habitacionales

Después de 17 años sin planes de vivienda en la localidad de Murphy, departamento General López, el Gobierno de Santa Fe concretó la entrega de 7 unidades habitacionales destinadas a familias de la comunidad.



El acto oficial se realizó este martes y estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.



Las nuevas viviendas forman parte de un plan provincial de infraestructura habitacional que busca responder a la demanda de familias de distintas localidades del sur santafesino. Según destacaron desde el Ejecutivo, la obra representa no solo la posibilidad de acceder a un hogar digno, sino también un avance en la calidad de vida y en la consolidación de los pueblos del interior.



“Estamos cumpliendo sueños y llevando adelante políticas públicas que hacía años no llegaban a Murphy”, señaló Pullaro durante la ceremonia.

Con esta entrega, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de continuar impulsando planes de vivienda en cada rincón de Santa Fe, generando igualdad de oportunidades y fortaleciendo el arraigo local.