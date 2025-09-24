Entregaron viviendas en Murphy tras 17 años sin planes habitacionales

ANSES llega con operativos a Venado Tuerto y Santa Isabel
Los móviles del organismo atenderán el 24 en Santa Isabel y el 26 en Venado Tuerto. Se podrán realizar trámites de asignaciones, tarifa social, desempleo y actualización de datos.
Siete familias de Murphy accedieron a la casa propia en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Lisandro Enrico.
Después de 17 años sin planes de vivienda en la localidad de Murphy, departamento General López, el Gobierno de Santa Fe concretó la entrega de 7 unidades habitacionales destinadas a familias de la comunidad.
El acto oficial se realizó este martes y estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
Las nuevas viviendas forman parte de un plan provincial de infraestructura habitacional que busca responder a la demanda de familias de distintas localidades del sur santafesino. Según destacaron desde el Ejecutivo, la obra representa no solo la posibilidad de acceder a un hogar digno, sino también un avance en la calidad de vida y en la consolidación de los pueblos del interior.
“Estamos cumpliendo sueños y llevando adelante políticas públicas que hacía años no llegaban a Murphy”, señaló Pullaro durante la ceremonia.
Con esta entrega, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de continuar impulsando planes de vivienda en cada rincón de Santa Fe, generando igualdad de oportunidades y fortaleciendo el arraigo local.
