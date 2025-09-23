Insólito en Tucumán: joven llegó a su propio velorio

Familiares piden que la comisión por fentanilo no se bloquee
Exigen que la comisión investigadora creada en el Congreso avance sin trabas políticas y con resultados concretos.
Un joven apareció con vida en medio de su velatorio en Villa Carmela. La madre lo había reconocido erróneamente en otro cadáver.Sociedad23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un episodio insólito se vivió en Tucumán cuando un joven irrumpió en su propio velorio y gritó “estoy vivo”, sorprendiendo a familiares y vecinos que se despedían de él.
El hecho ocurrió el jueves 18 de septiembre, tras la muerte de un motociclista que se arrojó bajo las ruedas de un camión en Alderetes, cerca del Puente Negro. En un primer momento, las pericias indicaron un posible suicidio, aunque la causa fue caratulada por el fiscal Carlos Sale como homicidio culposo.
Al día siguiente, una mujer se presentó en la Comisaría de Villa Carmela y, convencida de que se trataba de su hijo, reconoció el cuerpo por la ropa y algunos rasgos físicos. Con esa confirmación, las autoridades entregaron el cadáver a la familia, que organizó el velatorio el último fin de semana.
En medio de la ceremonia, el joven apareció sorpresivamente y aseguró que estaba vivo. Según explicó más tarde al fiscal, había pasado varios días consumiendo drogas en Alderetes y no se había enterado de lo sucedido.
La Morgue Judicial informó que finalmente se logró identificar al fallecido y contactar a sus familiares, aclarando el insólito error que conmovió a toda la comunidad.
