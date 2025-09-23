Familiares piden que la comisión por fentanilo no se bloquee

Insólito en Tucumán: joven llegó a su propio velorio
Un joven apareció con vida en medio de su velatorio en Villa Carmela. La madre lo había reconocido erróneamente en otro cadáver.
Exigen que la comisión investigadora creada en el Congreso avance sin trabas políticas y con resultados concretos.Sociedad23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado reclamaron este martes que la comisión investigadora, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, no quede “bloqueada por intereses políticos”.
En un escrito difundido a la prensa, recordaron que la megacausa involucra 96 muertes confirmadas, desaparición de materias primas, destrucción de pruebas e irregularidades en laboratorios, además de la falta de control por parte de los organismos estatales.
La comisión especial fue sancionada el 17 de septiembre en una sesión especial y deberá constituirse en un plazo máximo de siete días. Tendrá vigencia hasta el 9 de diciembre de 2025. Su función será acompañar a la Justicia en la investigación penal, aportando pruebas, documentos y testimonios, además de elaborar propuestas normativas que refuercen los sistemas de control sanitario.
Los familiares señalaron que el plazo es breve frente a la magnitud del caso, pero insistieron en que las expectativas son altas: “No basta con declaraciones simbólicas, la comisión debe alcanzar resultados concretos en poco tiempo”.
Finalmente, advirtieron que la presidencia de la comisión será clave para su futuro: “De esa figura dependerá si se convierte en una verdadera herramienta de investigación y reparación, o si queda bloqueada por intereses políticos”.
