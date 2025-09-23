Prisión preventiva en Rufino por abuso de una menor

Calaianov pidió reforzar controles en la veda de La Picasa
El diputado provincial se reunió con autoridades para garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar el recurso pesquero.
Un hombre de 38 años fue detenido en Venado Tuerto tras permanecer prófugo casi diez meses. Está acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en Rufino.Regionales23 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Un hombre de 38 años quedó en prisión preventiva acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en la ciudad de Rufino. La medida fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Silvina Marinucci, en una audiencia realizada en tribunales rufinenses.
La fiscal del caso, Rafaela Florit, explicó que los hechos ocurrieron cuando la víctima cursaba la primaria. Según detalló, el imputado aprovechaba momentos en que quedaba al cuidado de la niña y otros menores para someterla a prácticas abusivas, bajo la excusa de que se trataba de un “juego secreto”.
La denuncia fue presentada por la madre de la víctima a fines del año pasado, luego de que la adolescente lograra contar lo sucedido. En la entrevista realizada en cámara Gesell, la menor brindó un relato considerado contundente por la Justicia.
El acusado estuvo prófugo durante casi diez meses, sin domicilio fijo ni contacto con familiares directos, lo que dificultó su localización. Finalmente, fue detenido en Venado Tuerto, en inmediaciones de un local comercial que solía frecuentar.
El hombre es investigado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, y promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada, delitos que prevén severas penas de prisión.
El diputado provincial se reunió con autoridades para garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar el recurso pesquero.
El hecho ocurrió en el kilómetro 628 este sábado por la tarde. Bomberos trabajaron con motosierras para liberar la calzada y restablecer el tránsito.
Una dotación que combatía un incendio forestal fue agredida a piedrazos. No hubo heridos, pero el hecho generó fuerte repudio.
La localidad fue sede del programa Planificar Santa Fe, que busca ordenar el uso del suelo con participación ciudadana, cuidado ambiental y mirada integral.
La obra suma 550 metros de tendido y permitirá nuevas conexiones en distintos barrios. La inversión, de más de 29 millones de pesos, se financia con fondos comunales.
Desde el 15 de septiembre, los vecinos podrán llevar plásticos y cartones limpios a distintos puntos verdes del pueblo para su posterior procesamiento y venta a ECO Venado.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.