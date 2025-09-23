Prisión preventiva en Rufino por abuso de una menor

Un hombre de 38 años quedó en prisión preventiva acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en la ciudad de Rufino. La medida fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Silvina Marinucci, en una audiencia realizada en tribunales rufinenses.

La fiscal del caso, Rafaela Florit, explicó que los hechos ocurrieron cuando la víctima cursaba la primaria. Según detalló, el imputado aprovechaba momentos en que quedaba al cuidado de la niña y otros menores para someterla a prácticas abusivas, bajo la excusa de que se trataba de un “juego secreto”.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima a fines del año pasado, luego de que la adolescente lograra contar lo sucedido. En la entrevista realizada en cámara Gesell, la menor brindó un relato considerado contundente por la Justicia.

El acusado estuvo prófugo durante casi diez meses, sin domicilio fijo ni contacto con familiares directos, lo que dificultó su localización. Finalmente, fue detenido en Venado Tuerto, en inmediaciones de un local comercial que solía frecuentar.

El hombre es investigado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, y promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada, delitos que prevén severas penas de prisión.