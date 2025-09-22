Escándalo en Chaco: polémica por $3.570 millones en leche no apta para niños

El gobierno de Chaco quedó envuelto en un fuerte cuestionamiento tras adjudicar por $3.570 millones la compra de leche en polvo de dudosa calidad nutricional. La operación se realizó a través de Fiduciaria del Norte S.A., que en marzo licitó 480.000 módulos del plan Ñachec y asignó los tres tramos a Cheek S.A., firma señalada por anteriores irregularidades en contratos estatales.

Entre los insumos entregados se encuentran 128 toneladas de leche de las marcas Bongú y Purilac, ambas cuestionadas por no cumplir con estándares exigidos. En el caso de Purilac, se trata de una “bebida láctea” con aditivos y grasas que no puede reemplazar a la leche.

La compra se convirtió en el rubro más oneroso de los módulos Ñachec. Cheek S.A. ya había sido denunciada en 2018 en el caso “Leche Robada”, cuando desaparecieron 200 toneladas de productos en una entrega anterior.

La modalidad de contratación también generó críticas: desde que Zdero asumió, los concursos se centralizan en Fiduciaria del Norte, que licita “por bulto” y no “por renglón”. Esta práctica, según especialistas, eleva costos, reduce competencia y deja afuera a productores locales.

Además, se recuerda que en 2024 el Operativo Impenetrable ya había expuesto irregularidades con esta metodología, en una compra por más de $1.000 millones que también benefició a Cheek S.A.

El actual esquema, la adjudicación a un proveedor con antecedentes y la entrega de productos que no cumplen requisitos básicos abren un debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la protección de beneficiarios vulnerables, especialmente niños.