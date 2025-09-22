Escándalo en Chaco: polémica por $3.570 millones en leche no apta para niños

Hallaron a un empresario muerto dentro de una camioneta y detuvieron a un sospechoso
El hecho ocurrió en la ciudad mendocina de Las Heras y el detenido tiene un amplio prontuario.
El gobierno de Chaco adjudicó la compra de módulos del plan Ñachec a Cheek S.A., empresa con antecedentes. Advierten que los productos no cumplen requisitos.Sociedad22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El gobierno de Chaco quedó envuelto en un fuerte cuestionamiento tras adjudicar por $3.570 millones la compra de leche en polvo de dudosa calidad nutricional. La operación se realizó a través de Fiduciaria del Norte S.A., que en marzo licitó 480.000 módulos del plan Ñachec y asignó los tres tramos a Cheek S.A., firma señalada por anteriores irregularidades en contratos estatales.
Entre los insumos entregados se encuentran 128 toneladas de leche de las marcas Bongú y Purilac, ambas cuestionadas por no cumplir con estándares exigidos. En el caso de Purilac, se trata de una “bebida láctea” con aditivos y grasas que no puede reemplazar a la leche.
La compra se convirtió en el rubro más oneroso de los módulos Ñachec. Cheek S.A. ya había sido denunciada en 2018 en el caso “Leche Robada”, cuando desaparecieron 200 toneladas de productos en una entrega anterior.
La modalidad de contratación también generó críticas: desde que Zdero asumió, los concursos se centralizan en Fiduciaria del Norte, que licita “por bulto” y no “por renglón”. Esta práctica, según especialistas, eleva costos, reduce competencia y deja afuera a productores locales.
Además, se recuerda que en 2024 el Operativo Impenetrable ya había expuesto irregularidades con esta metodología, en una compra por más de $1.000 millones que también benefició a Cheek S.A.
El actual esquema, la adjudicación a un proveedor con antecedentes y la entrega de productos que no cumplen requisitos básicos abren un debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la protección de beneficiarios vulnerables, especialmente niños.
El hecho ocurrió en la ciudad mendocina de Las Heras y el detenido tiene un amplio prontuario.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que desde 2008 recibió 164.497 denuncias, con un promedio de 35 personas asistidas por día.
Autoridades sanitarias advierten sobre el aumento de casos y llaman a reforzar las medidas de prevención en hogares y comunidades.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
Brian Alejandro Fontana, de 29 años, fue condenado a 14 años de cárcel por abusar de una integrante de su familia durante su infancia y adolescencia. El juicio se desarrolló en Melincué.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.
El Ejecutivo avaló la Ley 27.793, pero advirtió que no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.