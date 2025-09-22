Hallaron a un empresario muerto dentro de una camioneta y detuvieron a un sospechoso

Falleció Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.
El hecho ocurrió en la ciudad mendocina de Las Heras y el detenido tiene un amplio prontuario.Sociedad22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Un empresario sanjuanino fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la ciudad mendocina de Las Heras, en el vehículo había un impacto de arma de fuego en la ventana trasera del lado izquierdo y por el caso fue detenido un sospechoso.
Según informó Los Andes, a la 1.15 del pasado sábado, la Policía de Mendoza fue alertada acerca de la existencia de una camioneta caída a un zanjón en la calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en la citada ciudad.
De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar donde constataron que el conductor del vehículo se encontraba en el interior del mismo y observó que había un impacto de arma de fuego.
Momentos después, el conductor fue identificado como Sergio Mariano Nacenta, un empresario sanjuanino de 59 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, tras lo cual el personal de la División Homicidios realizó un allanamiento autorizado vía telefónica relacionado al posible autor.
El citado medio de Mendoza indicó que, tras una exhaustiva investigación, los uniformados fueron con la autorización judicial a una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras donde se logró la detención de M. E. A. J. (32), quien cuenta con un frondoso prontuario.
En el historial del sujeto se encuentran entre otros delitos: amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.
Además, la Policía secuestró dos teléfonos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica, elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que desde 2008 recibió 164.497 denuncias, con un promedio de 35 personas asistidas por día.
Autoridades sanitarias advierten sobre el aumento de casos y llaman a reforzar las medidas de prevención en hogares y comunidades.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
Brian Alejandro Fontana, de 29 años, fue condenado a 14 años de cárcel por abusar de una integrante de su familia durante su infancia y adolescencia. El juicio se desarrolló en Melincué.
En el caso se investigan la supuesta apropiación ilegal de los derechos de imagen del “Diez”.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.