Kicillof, a 100 días de la detención de Cristina

El Gobierno pide definiciones a Milei en plena interna
Tras la derrota en Buenos Aires, dirigentes oficialistas reclaman que el Presidente ordene roles y decisiones dentro de Casa Rosada de cara a la campaña nacional.
El gobernador bonaerense cuestionó al Gobierno de Milei y denunció persecución política. Aseguró que con Cristina Kirchner detenida “la democracia es más débil”.Política 20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Este sábado, al cumplirse 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un fuerte mensaje en defensa de la exmandataria y en crítica al gobierno de Javier Milei.
“Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”, expresó el mandatario en sus redes sociales. Según señaló, la detención se produjo “bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios”.
Kicillof denunció que en la Argentina actual “se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.
El gobernador también recordó el atentado que sufrió la expresidenta en 2022, al afirmar que el “odio engendrado contra ella y su familia condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos”.
En el cierre de su mensaje, Kicillof ratificó su respaldo a la exvicepresidenta: “La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla”. Además, sostuvo que la condena contra Cristina Kirchner “es una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta”.
