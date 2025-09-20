Nuevo ataque a bomberos de San Gregorio en Diego de Alvear

Los Bomberos Voluntarios de San Gregorio denunciaron haber sido víctimas de un ataque con piedras mientras trabajaban en un incendio forestal en la localidad de Diego de Alvear.



El episodio ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 20.30, cuando el móvil 12 (unidad forestal) llegó con cuatro bomberos para sofocar varios focos ígneos. En medio de las tareas, personas aún no identificadas arrojaron piedras desde la oscuridad contra el vehículo y la dotación.

Desde la asociación explicaron que, aunque no se registraron heridos, el ataque generó indignación y dolor en el cuerpo de voluntarios. “Nuestra labor es absolutamente voluntaria y destinada a proteger la vida y los bienes de la comunidad. Estos hechos, que no son los primeros, resultan inaceptables”, expresaron en un comunicado.

Cabe recordar que a finales de 2024 los bomberos de San Gregorio habían sufrido una agresión similar, también en Diego de Alvear, mientras combatían un incendio en las vías del ferrocarril San Martín.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos, pero también pedimos respeto hacia quienes dedican su tiempo y esfuerzo en forma solidaria”, concluyeron los bomberos.