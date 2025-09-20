Nuevo ataque a bomberos de San Gregorio en Diego de Alvear

Elortondo inició su Plan de Ordenamiento Territorial
La localidad fue sede del programa Planificar Santa Fe, que busca ordenar el uso del suelo con participación ciudadana, cuidado ambiental y mirada integral.
Una dotación que combatía un incendio forestal fue agredida a piedrazos. No hubo heridos, pero el hecho generó fuerte repudio.Regionales20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Los Bomberos Voluntarios de San Gregorio denunciaron haber sido víctimas de un ataque con piedras mientras trabajaban en un incendio forestal en la localidad de Diego de Alvear.
El episodio ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 20.30, cuando el móvil 12 (unidad forestal) llegó con cuatro bomberos para sofocar varios focos ígneos. En medio de las tareas, personas aún no identificadas arrojaron piedras desde la oscuridad contra el vehículo y la dotación.
Desde la asociación explicaron que, aunque no se registraron heridos, el ataque generó indignación y dolor en el cuerpo de voluntarios. “Nuestra labor es absolutamente voluntaria y destinada a proteger la vida y los bienes de la comunidad. Estos hechos, que no son los primeros, resultan inaceptables”, expresaron en un comunicado.
Cabe recordar que a finales de 2024 los bomberos de San Gregorio habían sufrido una agresión similar, también en Diego de Alvear, mientras combatían un incendio en las vías del ferrocarril San Martín.
“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos, pero también pedimos respeto hacia quienes dedican su tiempo y esfuerzo en forma solidaria”, concluyeron los bomberos.
La obra suma 550 metros de tendido y permitirá nuevas conexiones en distintos barrios. La inversión, de más de 29 millones de pesos, se financia con fondos comunales.
Desde el 15 de septiembre, los vecinos podrán llevar plásticos y cartones limpios a distintos puntos verdes del pueblo para su posterior procesamiento y venta a ECO Venado.
El intendente de Venado Tuerto celebró el fallo que condenó a Mauro Novelino y a miembros de su banda, y lo definió como un mensaje claro contra el crimen organizado.
El municipio abrió la inscripción para comprar 70 lotes en Venado Tuerto, con financiación en 48 cuotas. El registro estará disponible del 15 de septiembre al 15 de octubre.
La feria volvió a reunir a vecinos y emprendedores en el Parque 19 de Marzo, con música, productos locales y un clima de encuentro comunitario.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
El Presidente habló en Córdoba, responsabilizó a la oposición por la suba del riesgo país y pidió “no aflojar” de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
Desde Córdoba, el Presidente criticó a la oposición, respaldó a sus candidatos y aseguró que La Libertad Avanza triunfará en las elecciones nacionales.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.