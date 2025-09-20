El Gobierno pide definiciones a Milei en plena interna

Milei: “El 26 de octubre la Argentina se pintará de violeta”
Desde Córdoba, el Presidente criticó a la oposición, respaldó a sus candidatos y aseguró que La Libertad Avanza triunfará en las elecciones nacionales.
Tras la derrota en Buenos Aires, dirigentes oficialistas reclaman que el Presidente ordene roles y decisiones dentro de Casa Rosada de cara a la campaña nacional.Política 20 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Luego del traspié electoral en la provincia de Buenos Aires, la interna de La Libertad Avanza volvió a quedar en primer plano. Dentro de Casa Rosada, distintos sectores piden que Javier Milei “baje el martillo” y defina responsabilidades claras para encarar lo que resta de la campaña hacia las elecciones del 26 de octubre.
El Presidente convalidó algunos cambios en la conducción partidaria, entre ellos la designación de Pilar Ramírez como coordinadora nacional de los 24 partidos provinciales, decisión que contó con el respaldo de Karina Milei. Aun así, referentes internos remarcan que figuras como Eduardo “Lule” Menem, pese a no haber estado en las últimas reuniones, conservan influencia en la estructura y la fiscalización electoral.
En paralelo, Milei ratificó a Santiago Caputo como estratega de la campaña, aunque la tensión con otros armadores como Sebastián Pareja sigue vigente. Para evitar mayores roces, se conformó una mesa ampliada en la provincia de Buenos Aires, que incluye a sectores del PRO y dirigentes como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y José Luis Espert.
En el plano gubernamental, la falta de coordinación quedó expuesta tras la caída de tres vetos presidenciales en el Congreso. Según fuentes oficiales, la dispersión en las negociaciones refleja la necesidad de un esquema de interlocución más claro. “Vos no podés atravesar ninguna tormenta si no sabés quién es el piloto. Lo que se tenga que decidir, que se decida pronto”, advirtió un funcionario.
Mientras tanto, Milei prepara su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde buscará mostrar respaldo internacional y una foto con Donald Trump, en medio de las tensiones políticas y económicas internas.
Desde Córdoba, el Presidente criticó a la oposición, respaldó a sus candidatos y aseguró que La Libertad Avanza triunfará en las elecciones nacionales.
El Presidente habló en Córdoba, responsabilizó a la oposición por la suba del riesgo país y pidió “no aflojar” de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Tras la seguidilla de derrotas en el Congreso y las tensiones internas, el Presidente empodera a Santiago Caputo y mantiene a los Menem, mientras busca transmitir calma a los mercados.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria participó en la Asamblea Ciudadana en Las Parejas y valoró el freno legislativo a los vetos presidenciales.
La causa por presuntas coimas en la ANDIS detectó irregularidades y posibles direccionamientos en las contrataciones con la droguería Suizo Argentina.
Con 59 votos a favor y solo 9 en contra, la Cámara alta dejó sin efecto el veto presidencial al proyecto de distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional. La discusión ahora pasa a Diputados.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.
Con más de seis décadas de historia, el tradicional encuentro folclórico se realizará los días 10 y 11 de octubre en el club local, con delegaciones de distintas provincias y más de 80 alumnos en escena.
La actriz compartió imágenes de Amancio y Magnolia con uniforme escolar en Estambul y lanzó una ironía hacia su ex pareja, Benjamín Vicuña.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
El empresario farmacéutico resiste la desregulación que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado de vacunas contra la aftosa, un negocio que mueve más de 150 millones de dólares al año.