El Gobierno pide definiciones a Milei en plena interna

Luego del traspié electoral en la provincia de Buenos Aires, la interna de La Libertad Avanza volvió a quedar en primer plano. Dentro de Casa Rosada, distintos sectores piden que Javier Milei “baje el martillo” y defina responsabilidades claras para encarar lo que resta de la campaña hacia las elecciones del 26 de octubre.

El Presidente convalidó algunos cambios en la conducción partidaria, entre ellos la designación de Pilar Ramírez como coordinadora nacional de los 24 partidos provinciales, decisión que contó con el respaldo de Karina Milei. Aun así, referentes internos remarcan que figuras como Eduardo “Lule” Menem, pese a no haber estado en las últimas reuniones, conservan influencia en la estructura y la fiscalización electoral.

En paralelo, Milei ratificó a Santiago Caputo como estratega de la campaña, aunque la tensión con otros armadores como Sebastián Pareja sigue vigente. Para evitar mayores roces, se conformó una mesa ampliada en la provincia de Buenos Aires, que incluye a sectores del PRO y dirigentes como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y José Luis Espert.

En el plano gubernamental, la falta de coordinación quedó expuesta tras la caída de tres vetos presidenciales en el Congreso. Según fuentes oficiales, la dispersión en las negociaciones refleja la necesidad de un esquema de interlocución más claro. “Vos no podés atravesar ninguna tormenta si no sabés quién es el piloto. Lo que se tenga que decidir, que se decida pronto”, advirtió un funcionario.

Mientras tanto, Milei prepara su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde buscará mostrar respaldo internacional y una foto con Donald Trump, en medio de las tensiones políticas y económicas internas.