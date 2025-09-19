ANMAT reiteró la prohibición de una pasta dental de Colgate

Firmat: 14 años de prisión por abuso sexual a una menor
Brian Alejandro Fontana, de 29 años, fue condenado a 14 años de cárcel por abusar de una integrante de su familia durante su infancia y adolescencia. El juicio se desarrolló en Melincué.
Sociedad19 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recordó que continúa vigente la prohibición preventiva del uso, la distribución y la comercialización de la crema dental anticaries con flúor Colgate Total Clean Mint, dispuesta el 22 de julio de 2025 mediante la Disposición Nº 5126/2025, que además ordenó su retiro del mercado. La advertencia se actualiza ante la persistencia de notificaciones por reacciones no deseadas. La medida se tomó por el incremento de eventos adversos en usuarios. El producto está registrado como cosmético, por lo que no tiene actividad terapéutica que justifique la aceptación de efectos adversos, señalaron las autoridades.
La prohibición alcanza todas las presentaciones, tamaños y lotes. La alerta se enmarca en un escenario regional: en Brasil, la agencia reguladora Anvisa había interdictado la misma presentación tras miles de reportes de irritaciones bucales y otras reacciones; la empresa anunció luego la descontinuación del producto en ese país. Según recuentos oficiales y periodísticos, se registraron más de 11.000 reportes entre 2024 y 2025.
Desde ANMAT recordaron que, ante cualquier síntoma compatible tras el uso del producto, las personas pueden reportar el caso mediante el formulario de Cosmetovigilancia o por correo a [email protected].
