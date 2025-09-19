Firmat: 14 años de prisión por abuso sexual a una menor

Un tribunal de los Tribunales de Melincué condenó a 14 años de prisión a Brian Alejandro Fontana, de 29 años, tras hallarlo culpable de abusar sexualmente de una menor de su entorno familiar en la ciudad de Firmat.

Los hechos ocurrieron durante la infancia y adolescencia de la víctima, quien actualmente es mayor de edad. La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por la jueza Silvina Marinucci —presidenta—, la jueza Lorena Garini y el juez Adrián Godoy.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julián Cochero, representó a la acusación en el debate. “Logramos probar las conductas delictivas del condenado y el resultado es positivo para la joven que resultó víctima”, expresó, al tiempo que adelantó que se analizarán los fundamentos del fallo para definir los pasos a seguir.

Cochero precisó que Fontana cometió los abusos en distintos domicilios de Firmat donde convivió con la víctima, en un marco de violencia doméstica. La situación pudo salir a la luz cuando la joven, al iniciar una relación de pareja, relató lo sucedido y fue alentada a realizar la denuncia.

La condena recayó sobre Fontana como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado, al haberse aprovechado de la convivencia preexistente y del vínculo con la menor.