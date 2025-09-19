Firmat: 14 años de prisión por abuso sexual a una menor

Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
En el caso se investigan la supuesta apropiación ilegal de los derechos de imagen del “Diez”.
Brian Alejandro Fontana, de 29 años, fue condenado a 14 años de cárcel por abusar de una integrante de su familia durante su infancia y adolescencia. El juicio se desarrolló en Melincué.Sociedad19 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un tribunal de los Tribunales de Melincué condenó a 14 años de prisión a Brian Alejandro Fontana, de 29 años, tras hallarlo culpable de abusar sexualmente de una menor de su entorno familiar en la ciudad de Firmat.
Los hechos ocurrieron durante la infancia y adolescencia de la víctima, quien actualmente es mayor de edad. La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por la jueza Silvina Marinucci —presidenta—, la jueza Lorena Garini y el juez Adrián Godoy.
El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julián Cochero, representó a la acusación en el debate. “Logramos probar las conductas delictivas del condenado y el resultado es positivo para la joven que resultó víctima”, expresó, al tiempo que adelantó que se analizarán los fundamentos del fallo para definir los pasos a seguir.
Cochero precisó que Fontana cometió los abusos en distintos domicilios de Firmat donde convivió con la víctima, en un marco de violencia doméstica. La situación pudo salir a la luz cuando la joven, al iniciar una relación de pareja, relató lo sucedido y fue alentada a realizar la denuncia.
La condena recayó sobre Fontana como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado, al haberse aprovechado de la convivencia preexistente y del vínculo con la menor.
